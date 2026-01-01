DonorView costs $91/month plus 2.9% per donation. Snap! Raise takes 20% of everything raised. Both charge fees — $2,000 lost on every $10,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
DonorView VS Snap! Raise
💸
DonorView costs $91/month before you raise a dollar. Snap! Raise takes 20% of every donation. Zeffy charges zero fees, so your budget funds your mission instead of software subscriptions.
🆓
DonorView requires paid plans for event tools and payment processing. Snap! Raise is built for schools, not nonprofits. Zeffy includes donation forms, ticketing, CRM, email, and payment processing in one free platform.
✅
DonorView needs third-party integrations for payments and events. Snap! Raise only accepts credit cards and focuses on short-term campaigns. Zeffy accepts cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay with zero fees and works for year-round fundraising.
Zeffy accepts all major credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero processing fees. DonorView lacks digital wallets and charges 2.9% + $0.30 per transaction. Snap! Raise only accepts credit cards and takes 20% of everything raised.
Yes. Zeffy includes auctions, raffles, memberships, and online stores at no cost. DonorView charges $92-$183/month and lacks these features. Snap! Raise focuses only on school campaigns and takes 20% of your funds.
Zeffy is 100% free with zero platform fees, monthly fees, or processing fees. DonorView charges $92-$183/month plus 2.9% per transaction. Snap! Raise takes 20% of everything you raise. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your mission.
Yes. Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, CRM, and payment processing in one free platform. Other platforms require paid upgrades or separate integrations for these features.
Zeffy offers unlimited support from nonprofit fundraising experts who respond in 2-6 business hours. No tiered plans or paid upgrades required. Other platforms limit support based on subscription levels or focus on specific sectors like schools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice