DonorView costs $91/month plus 2.9% per donation. Raise 365 takes 8% of everything raised. Both charge fees that eat into your mission budget.
DonorView VS Raise 365
DonorView costs $92–$183/month plus card fees. Raise 365 takes 5% plus processing costs. Zeffy is 100% free, so your $1,000 raffle stays at $1,000.
DonorView requires separate payment processors and event integrations. Raise 365 locks ticketing and raffles behind paid plans. Zeffy includes donation forms, raffles, ticketing, CRM, and payment processing in one place.
DonorView's support varies by plan tier. Raise 365's help is slow and unclear. Zeffy's nonprofit fundraising experts respond in 2–6 business hours with free, unlimited support for every organization.
DonorView charges $92–$183/month plus 2.9% processing fees. Raise 365 takes 5% platform fees plus 2.9% processing costs. Zeffy is 100% free with zero platform or processing fees, so you keep every dollar raised.
Both DonorView and Raise 365 require paid plans for event ticketing, raffles, and advanced features. Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, CRM, and payment processing in one free platform.
Zeffy offers unlimited support from nonprofit fundraising experts who respond in 2–6 business hours. No tiered plans or paid upgrades required — every organization gets the same free, expert help.
DonorView requires separate payment processor integrations and charges 2.9% + $0.30 per transaction. Raise 365 takes 5% platform fees plus 2.9% processing costs. Zeffy includes built-in payment processing with zero fees — accept credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay while keeping 100% of donations.
DonorView limits phone support to paid plans and offers no dedicated onboarding. Raise 365 has unclear response times and reviews question support effectiveness. Zeffy provides free live chat, email, and phone support from nonprofit experts who respond in 2-6 hours — no paid plans required.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
