DonorView costs $92/month plus 2.9% fees. Donorbox takes 2.95% on every donation. Both charge nonprofits — $2,950 lost on $10,000 raised with either platform.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
DonorView VS Donorbox
💸
DonorView costs $92–$183/month plus 2.9% processing fees. Donorbox takes 2.95% per donation and locks features behind paid plans. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your work.
🧰
DonorView requires separate payment processors and event integrations. Donorbox limits peer-to-peer and ticketing to paid tiers. Zeffy includes donation forms, event ticketing, raffles, CRM, and payment processing in one free platform.
🤝
DonorView ties support quality to subscription level. Donorbox offers email-only help with 24-48 hour waits. Zeffy gives every nonprofit unlimited support from fundraising experts who respond in 2-6 business hours, no upgrades required.
Zeffy is 100% free with zero platform or processing fees. DonorView charges $92-$183/month plus 2.9% per donation. Donorbox takes 2.95% per donation plus processing fees. You keep every dollar raised with Zeffy.
Yes. Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, CRM, and payment processing in one free platform. Both competitors require paid plans or separate integrations for full functionality.
Zeffy offers unlimited support from nonprofit fundraising experts who respond in 2-6 business hours. No tiered plans required. Both competitors limit support quality based on subscription level and have slower response times.
Yes. Zeffy includes event ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and CRM in one free platform. DonorView and Donorbox require paid upgrades or separate tools for full event functionality.
No. Zeffy never charges your donors or your nonprofit. Donorbox asks donors to cover fees at checkout, creating friction. With Zeffy, giving stays simple and transparent.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice