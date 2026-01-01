DonorSnap and Virtuous both offer donor management tools, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donor Snap VS Virtuous
DonorSnap and Virtuous charge monthly fees starting at $50-70, plus card processing fees. Zeffy charges zero fees, so you keep 100% of donations.
DonorSnap and Virtuous only handle donor data. Zeffy includes donation forms, event tickets, raffles, and peer-to-peer campaigns without extra tools.
DonorSnap and Virtuous require separate payment processors and manual data entry. Zeffy processes payments directly and updates donor records automatically.
Zeffy combines donor management with zero-fee fundraising tools. While DonorSnap and Virtuous charge monthly fees plus processing fees on every donation, Zeffy offers complete donor tracking, payment processing, and fundraising features at no cost to your organization.
DonorSnap starts at $50/month plus payment processing fees. Virtuous charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per transaction. Zeffy costs nothing - donors simply have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Yes. While DonorSnap and Virtuous focus mainly on donor data tracking, Zeffy includes built-in payment processing, donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and online stores - all integrated with your donor management system at zero cost.
Zeffy gives you complete donor management plus built-in payment processing at zero cost. While DonorSnap and Virtuous charge monthly fees and require separate payment processors, Zeffy tracks donor data, processes gifts, and manages relationships in one platform with no monthly bills.
Yes. DonorSnap and Virtuous focus on donor data but require third-party payment tools. Zeffy combines donor tracking with direct payment processing, donation forms, and automated receipts - eliminating multiple vendors and monthly fees while keeping everything connected.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
