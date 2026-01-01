DonorSnap and Veracross both help schools track donors and manage fundraising campaigns, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and campaign tracking — all with zero fees so every dollar raised stays with your school.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donor Snap VS Veracross
DonorSnap and Veracross charge monthly subscription fees before you even raise a dollar. Zeffy is completely free, so every donation goes directly to your mission.
DonorSnap and Veracross require separate payment processors and extra setup. Zeffy handles all payment types in one place with zero transaction fees.
DonorSnap and Veracross focus only on donor data management. Zeffy combines donor tracking with raffles, auctions, ticketing, and online stores in one platform.
Zeffy gives you complete donor management without monthly fees or processing charges. DonorSnap charges monthly fees plus card fees on every donation, eating into your fundraising budget. With Zeffy, you keep 100% of donations while getting the same donor tracking, custom fields, and reporting tools that help you build stronger relationships.
Zeffy is built specifically for nonprofits, while Veracross focuses on schools and charges monthly fees plus processing costs. Zeffy includes everything you need in one platform: donation processing, donor management, event ticketing, and peer-to-peer campaigns. Veracross requires separate payment processors and third-party tools, creating more complexity and costs.
Yes, Zeffy combines donor management with complete fundraising tools in one platform. Unlike DonorSnap or Veracross that require separate software for auctions, ticketing, and online stores, Zeffy handles everything from donation processing to event management. You save time managing fewer platforms and save money with zero fees on all transactions.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
