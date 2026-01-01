DonorSnap and Tessitura help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Donor Snap VS Tessitura
DonorSnap charges monthly fees plus card processing costs. Tessitura starts at $8,000+ monthly. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
DonorSnap lacks auctions, raffles, and ticketing. Tessitura focuses on arts venues, not general fundraising. Zeffy includes everything in one platform.
DonorSnap requires third-party payment setup. Tessitura needs extensive implementation. Zeffy gets you accepting donations in minutes, not months.
Traditional donor management systems like DonorSnap charge monthly fees plus processing fees on every donation. Zeffy gives you complete donor management with zero fees, so you keep 100% of donations while tracking supporters effectively.
Nonprofits switch because Zeffy eliminates the monthly fees and processing costs that eat into their budgets. You get donor tracking, payment processing, and fundraising tools in one free platform instead of paying for multiple systems.
Zeffy offers 100% free donor management with built-in payment processing, while DonorSnap charges monthly fees plus processing fees on every gift. You keep more donations and get complete fundraising tools in one platform.
Tessitura costs $8,000+ monthly and targets large arts organizations. Zeffy is completely free and built for small nonprofits, offering donor management, fundraising tools, and payment processing without setup fees.
Yes. Unlike DonorSnap which requires separate tools for events and payments, Zeffy includes ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and online stores. Everything you need to fundraise effectively in one free platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
