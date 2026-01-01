Sumac

Features

4.8/5

Solid donor tracking with a dated interface. Expect training time and separate tools for payments.

4.2/5

Comprehensive donor database, but limited automation. You'll need extra software for most fundraising activities.

Donations

DonorSnap tracks donations but doesn't process them - you'll need a separate payment processor and integration setup

Sumac processes donations but charges 2.9% + $0.30 per transaction. You'll also pay monthly fees starting at $50 for basic donor management features.

Ticketing

No event ticketing capabilities - DonorSnap focuses on donor data management, not event sales

Sumac doesn't provide event ticketing. You'd need third-party ticketing software and manual data entry to connect attendees with donor profiles.

Peer-to-Peer Fundraising

Limited peer-to-peer fundraising support - mainly tracks relationships but lacks campaign creation tools

Sumac doesn't offer peer-to-peer fundraising tools. You'd need separate P2P software and complex integrations to sync supporter data with your donor database.

Auctions

No auction management capabilities - you'd need separate auction software and manual data entry

Sumac doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual data entry to track bidders in your donor database.

Raffles

No raffle management features - you'd need to track raffle participants manually or use another tool

Sumac lacks raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual processes to track participants in your donor management system.

Online store

No online store functionality - DonorSnap is built for donor relationships, not merchandise sales

Sumac doesn't include e-commerce functionality. You'd need third-party store software and manually import sales data to connect with donor records.

Memberships

DonorSnap tracks member records and renewal dates but requires manual setup for automated membership workflows and communications.

Limited membership tracking with basic renewal reminders and manual processes for member communications

Donor Management/CRM

DonorSnap offers solid donor tracking with custom fields, gift history, and reporting. However, the interface feels dated and requires training for new users.

Comprehensive donor database with gift tracking, reporting, and contact management designed specifically for nonprofits

Emails & Newsletter

DonorSnap includes basic email tools for donor communications, but advanced segmentation and campaign features require integration with external platforms.

Basic email capabilities with simple templates, but limited automation and segmentation options for targeted outreach

Payment Processing

DonorSnap integrates with third-party processors like Stripe and PayPal, but you'll pay separate transaction fees on top of DonorSnap's monthly cost. DonorSnap integrates with third-party processors like Stripe and PayPal, but you'll pay separate transaction fees on top of DonorSnap's monthly cost. Payment methods

No payment processing - requires separate tools

No payment processing - requires separate tools

Credit Card Payments

Not supported - DonorSnap is a donor management system that tracks relationships, not a payment processor

Not supported - Sumac requires integration with third-party payment processors for credit card processing

Apple Pay & Google Pay

Not supported - DonorSnap specializes in donor data management rather than payment collection

Not supported - Sumac doesn't offer built-in digital wallet payment options

ACH / Bank Transfers

Not supported - DonorSnap focuses on donor management and relationship tracking, not payment processing

Not supported - Sumac focuses on donor management and doesn't process ACH payments directly

Tap to Pay App

Not supported - DonorSnap is built for managing donor information and relationships, not processing payments

Not supported - Sumac is donor management software without mobile payment processing capabilities

Customer Support

4.8/5

4.2/5

Unlimited Support

DonorSnap offers limited support based on plan tier

Sumac offers limited support based on plan tier, not unlimited access

Phone Support / Office Hours

DonorSnap provides phone support during standard business hours

Sumac provides phone support during standard business hours only

Webinars DonorSnap offers regular training webinars and educational sessions

Sumac offers regular training webinars and educational sessions for users

Help Center

DonorSnap has a comprehensive help center with articles and guides

Sumac maintains a comprehensive help center with articles, guides, and FAQs

Email

DonorSnap provides live chat support during business hours

Sumac provides live chat support during business hours for immediate assistance

Nonprofit-Focused Support Team

Support access depends on plan tier with phone and chat during business hours only

Support access depends on plan tier with phone and chat during business hours only src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">DonorSnap offers regular training webinars and educational sessions</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Sumac offers regular training webinars and educational sessions for users</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Help Center</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">DonorSnap has a comprehensive help center with articles and guides</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Sumac maintains a comprehensive help center with articles, guides, and FAQs</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Email</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">DonorSnap provides live chat support during business hours</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Sumac provides live chat support during business hours for immediate assistance</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Nonprofit-Focused Support Team</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Support access depends on plan tier with phone and chat during business hours only</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Support access depends on plan tier with phone and chat during business hours only</p></div></div></div></div></div></div>