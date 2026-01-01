DonorSnap and StratusLive help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donor Snap VS Stratus Live
Zeffy charges zero fees on donations, so you keep 100% of what donors give instead of paying monthly software costs plus card processing fees
Zeffy includes auction, raffle, and ticketing tools in one platform, while donor management systems require you to buy and manage multiple separate tools
Zeffy accepts all payment types including ACH, Apple Pay, and Tap to Pay, while donor databases rely on limited third-party processors
Zeffy gives you complete donor management plus fundraising tools with zero platform fees. While DonorSnap and StratusLive charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy lets you keep 100% of donations. You get donor tracking, email campaigns, and payment processing in one place.
DonorSnap charges monthly fees plus card processing fees, while StratusLive costs $99/month plus transaction fees. Zeffy charges zero platform fees. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform, but you keep every dollar raised for your cause.
Yes. While DonorSnap and StratusLive focus mainly on donor databases, Zeffy includes fundraising tools like online stores, event ticketing, auctions, and peer-to-peer campaigns. You get donor management plus everything you need to raise funds in one platform.
Zeffy tracks donors and processes donations in one platform with zero fees. DonorSnap charges monthly fees plus transaction costs but requires separate payment tools. StratusLive costs $99/month plus fees and needs third-party processors. You get complete donor records and fundraising tools without the monthly bills.
DonorSnap and StratusLive charge monthly subscription fees plus transaction costs on every donation. Zeffy gives you the same donor tracking and communication tools with zero platform fees. Donors can leave a voluntary contribution, but you keep 100% of what you raise.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
