DonorSnap and Planning Center help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
DonorSnap VS Planning Center
🤝
DonorSnap and Planning Center charge processing fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so your $1,000 donation stays $1,000 for your mission.
🎯
DonorSnap and Planning Center focus on donor management but lack fundraising features. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer campaigns.
📞
DonorSnap and Planning Center limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization at no extra cost.
Zeffy gives you complete donor management without the monthly fees. While DonorSnap charges $39/month plus processing fees on every donation, Zeffy offers the same donor tracking, custom fields, and reporting at zero cost to your organization.
Planning Center charges $15/month per product plus processing fees, adding up quickly. Zeffy provides donation processing, donor tracking, and communication tools in one platform with no monthly fees or processing charges.
Yes. While DonorSnap only tracks donors and requires separate tools for payments, events, and sales, Zeffy handles donations, ticketing, online stores, raffles, and peer-to-peer campaigns all in one zero-fee platform.
DonorSnap charges $39/month plus processing fees on every donation, eating into your budget. Zeffy gives you donor tracking, custom fields, and reporting with zero monthly fees or processing charges, keeping 100% of donations.
Planning Center charges $15/month per product plus processing fees, costs that add up fast. Zeffy handles donations, events, and communication in one platform with no monthly fees, so more money stays with your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
