DonorSnap and Neon One help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donor Snap VS Neon One
DonorSnap and Neon One charge monthly subscription fees on top of payment processing costs. Zeffy charges zero fees, so you keep 100% of every donation for your mission.
DonorSnap requires separate payment tools while Neon One takes 2.9% + $0.30 per transaction. Zeffy processes all donations at zero cost with donors having the option to leave a voluntary contribution.
DonorSnap only tracks donor data while Neon One charges fees on every fundraising activity. Zeffy combines donor management with fee-free donation forms, events, and raffles in one platform.
Zeffy combines donor management with zero-fee fundraising tools. While DonorSnap tracks donor data well, you'll need separate payment processors that charge fees on every donation. Zeffy handles everything in one platform without taking a cut from your gifts.
Neon One charges 2.9% + $0.30 per transaction on all donations, memberships, and event tickets. Zeffy offers the same donor management features plus fundraising tools with zero platform fees. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes. Unlike DonorSnap which requires separate payment tools, Zeffy includes donor management, online donations, event ticketing, and membership processing in one platform. You'll save money on monthly fees and transaction costs while keeping all your data connected.
DonorSnap tracks donor data well but requires separate payment processors that charge fees on every gift. Zeffy combines donor management with zero-fee donation processing in one platform. You keep 100% of donations while donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Neon One charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees, reducing your fundraising revenue. Zeffy offers the same donor tracking and management features with zero platform fees. A $1,000 donation stays $1,000 in your account.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
