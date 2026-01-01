Neon One

Easy Donor Database
Donation History & Notes per Donor Donation History & Notes per Donor
Donor Tags / Segments Donor Tags / Segments
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed)
Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters)
Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Export Donor Data Anytime
Offline Donations Tracking Offline Donations Tracking
Pre-filled donation forms

Pricing
Processing fees: 2.2% + $0.30 per transaction for Visa, MasterCard, & Discover; 3.5% + $0.30 per transaction for American Express; 0.8% capped at $5.00 for ACH (DonorSnap)
Processing fees: 2.99% + $0.30 per transaction for credit cards; 1% + $1 per transaction for ACH/E-check; additional 1% upcharge per transaction for American Express (Neon One)
Platform fees: $10/month Stripe integration fee (DonorSnap)
Platform fees: $0 No per-transaction platform fees on donations (Neon One)
Monthly fees: $50/month Starting price for Up to 1,000 Contacts plan; higher tiers available (DonorSnap)
Monthly fees: $99/month Starting price for Essentials plan; pricing varies by plan (Neon One)
Value for money: 4.8 (DonorSnap)
Value for money: 4.3 (Neon One)

Features
4.8/5 Focused donor database. Solid reporting, minimal training needed. (DonorSnap) 4.8/5 Focused donor database. Solid reporting, minimal training needed. (DonorSnap)
4.3/5 Full-featured but complex. 4.3/5 Full-featured but complex. Requires setup time and learning curve. (Neon One)
Donations: DonorSnap focuses on donor data management rather than processing donations directly - you'll need separate payment tools
Donations: Neon One processes donations with standard payment processing fees (2.9% + $0.30 per transaction) that reduce your fundraising revenue.
Ticketing: No event ticketing features - DonorSnap is built for donor records, not event management or ticket sales
Ticketing: Neon One provides event ticketing with donor integration, but charges processing fees on every ticket sale that reduce your event revenue.
Peer-to-Peer Fundraising: Limited peer-to-peer features - mainly tracks relationships between donors rather than enabling fundraising campaigns (DonorSnap)
Peer-to-Peer Fundraising: Neon One offers peer-to-peer fundraising tools, but processing fees apply to all donations raised by your supporters and volunteers.
Auctions: No auction management tools - DonorSnap stores donor data but doesn't run fundraising events like auctions Auctions: Neon One doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual data entry to track bidders in your donor database.
Raffles: No raffle management capabilities - this donor database doesn't include fundraising event tools (DonorSnap) Raffles: Neon One doesn't support raffle ticket sales. You'd need separate raffle software and manual work to import participant data into your donor system.
Online store: No online store functionality - DonorSnap tracks donor information but doesn't handle product sales Online store: Neon One doesn't include e-commerce functionality. You'd need third-party store software and manual processes to connect sales data to donor records.
Memberships: DonorSnap offers basic membership tracking with renewal reminders, but lacks automated membership workflows and tiered pricing options that growing nonprofits need. Memberships: Neon One offers membership management with automated renewals, member portals, and tiered membership levels. However, it requires technical setup and can be complex for smaller nonprofits to configure properly.
Donor Management/CRM: DonorSnap excels at donor data management with robust reporting and custom fields, making it solid for tracking donor history and generating detailed fundraising reports. Donor Management/CRM: Neon One provides donor management with contact tracking, giving history, and reporting features. While comprehensive, the system can be overwhelming for small nonprofits and requires significant time investment to set up and maintain properly.
Emails & Newsletter: DonorSnap provides basic email tools for donor communication, but lacks advanced segmentation and automated drip campaigns that help build stronger donor relationships. Emails & Newsletter: Neon One includes email marketing tools with templates and segmentation features. The system integrates with donor data but requires learning multiple interfaces and workflows to use effectively.
Payment Processing: DonorSnap integrates with third-party processors like Stripe and PayPal, but you'll pay separate transaction fees on top of DonorSnap's monthly subscription costs.
Payment Processing: Neon One integrates with third-party processors like Stripe and PayPal, but you'll pay separate transaction fees on top of monthly subscription costs.

Payment methods
DonorSnap: Donor management only — no payment processing
Neon One: Credit cards and digital wallets — no mobile payments
Credit Card Payments: Not supported - DonorSnap focuses on donor management, not payment processing
Credit Card Payments: Yes - Processes all major credit cards including Visa, Mastercard, American Express, and Discover (Neon One)
Apple Pay & Google Pay: Not supported - DonorSnap focuses on donor management, not payment processing
Apple Pay & Google Pay: Yes - Supports digital wallet payments including Apple Pay and Google Pay for online donations (Neon One)
ACH / Bank Transfers: Not supported - DonorSnap focuses on donor management, not payment processing
ACH / Bank Transfers: Yes - Accepts bank transfers and ACH payments through integrated payment processing (Neon One)
Tap to Pay App: Not supported - DonorSnap focuses on donor management, not payment processing
Tap to Pay App: No - Does not offer a dedicated tap-to-pay mobile app for in-person fundraising events (Neon One)

Customer Support
DonorSnap: 4.8/5
Neon One: 4.3/5 Unlimited Support: DonorSnap includes email support with all plans
Unlimited Support: Neon One offers tiered support based on plan level, not unlimited
Phone Support / Office Hours: DonorSnap offers phone support during standard business hours Phone Support / Office Hours: DonorSnap offers phone support during standard business hours
Phone Support / Office Hours: Neon One provides phone support during standard business hours
Webinars: DonorSnap offers monthly training webinars and educational sessions Webinars: DonorSnap offers monthly training webinars and educational sessions
Webinars: Neon One offers regular training webinars and educational sessions for users
Help Center: DonorSnap has a knowledge base with articles and tutorials Help Center: DonorSnap has a knowledge base with articles and tutorials
Help Center: Neon One maintains a comprehensive help center with articles and guides
Email: DonorSnap provides live chat support during business hours Email: DonorSnap provides live chat support during business hours
Email: Neon One provides live chat support during business hours
Nonprofit-Focused Support Team: Built for nonprofits with phone, chat, and email support during business hours plus monthly training webinars (DonorSnap) Nonprofit-Focused Support Team: Support access varies by plan level with phone and chat help during business hours plus training sessions (Neon One)