DonorSnap and LiveImpact help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donor Snap VS Live Impact
DonorSnap and LiveImpact charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission instead of software bills.
DonorSnap and LiveImpact only track donors but can't process donations, run raffles, or sell tickets. Zeffy handles everything in one platform.
DonorSnap and LiveImpact require separate payment processors and complex integrations. Zeffy works right out of the box with no setup headaches.
Zeffy combines donor management with zero-fee donation processing, so you keep 100% of every gift. DonorSnap requires separate payment processors plus monthly fees, costing you more and creating extra work to sync donor data.
Zeffy offers donor management plus payment processing at zero cost, while LiveImpact charges $150/month plus card fees. You get the same donor tracking capabilities without the hefty monthly bills eating into your mission funds.
Yes, Zeffy manages your entire donor journey in one platform. Track donor history, send thank-you emails, and process gifts without juggling multiple tools or paying monthly fees like traditional donor management systems require.
Zeffy gives you donor management plus payment processing at zero cost. Traditional systems like DonorSnap and LiveImpact charge monthly fees then require separate payment processors, doubling your costs and creating data sync headaches.
With Zeffy, you get complete donor tracking, automated thank-you emails, and gift processing without monthly bills. DonorSnap and LiveImpact charge $150+ monthly plus card fees, money better spent on your mission than software subscriptions.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
