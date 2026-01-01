DonorSnap and Kindful help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Donorsnap VS Kindful
DonorSnap and Kindful charge monthly fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
DonorSnap and Kindful focus only on donor tracking. Zeffy includes donations, raffles, auctions, ticketing, and stores in one platform.
DonorSnap and Kindful require payment processor setup and integrations. Zeffy processes payments instantly with no technical configuration needed.
Zeffy offers complete fundraising tools at zero cost, while Donorsnap charges $50+ monthly plus transaction fees, and Kindful starts at $119/month plus 2.9% per donation. You get donation processing, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management without any platform fees.
Yes. Unlike Donorsnap and Kindful that focus mainly on donor tracking, Zeffy includes built-in payment processing, event ticketing, online stores, auctions, and raffles. You won't need separate tools or integrations that add costs and complexity to your fundraising.
Zeffy provides unlimited email and chat support at no cost, while Donorsnap and Kindful offer tiered support based on your paid plan level. You get the same quality help without paying monthly fees or worrying about support limits based on your subscription tier.
Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction charges. Donorsnap starts at $50/month plus payment processing fees, while Kindful charges $119/month plus 2.9% per donation. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support the platform.
Traditional donor management platforms like Donorsnap and Kindful only track donor data but require separate tools for payments, events, and online sales. Zeffy combines donor management with built-in fundraising tools at zero cost, eliminating the need for multiple expensive integrations.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
