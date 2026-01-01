DonorSnap and Keela help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Donor Snap VS Keela
DonorSnap and Keela charge monthly fees plus 2.9% on every donation. Zeffy charges zero fees, so you keep 100% of what donors give to your mission.
DonorSnap and Keela track donors but require separate tools for raffles, auctions, and events. Zeffy includes everything you need to fundraise in one place.
DonorSnap and Keela limit support by plan tier and business hours. Zeffy offers unlimited support to every organization, whenever you need help.
Zeffy gives you complete donor management without monthly fees or transaction costs. While DonorSnap charges $50+ monthly plus payment processing fees, Zeffy lets you track donors, process donations, and send receipts at zero cost. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy offers the same donor tracking and donation processing as Keela, but without the 2.9% + $0.30 transaction fees or monthly subscription costs. Your nonprofit keeps 100% of donations while getting powerful CRM tools, automated receipts, and donor communication features completely free.
Yes, plus more. Zeffy includes donor management, online donations, event ticketing, peer-to-peer campaigns, auctions, and raffles in one platform. Unlike DonorSnap and Keela that require separate tools and integrations, Zeffy handles all your fundraising needs without any fees.
We believe nonprofits should keep every dollar they raise. While DonorSnap charges $50+ monthly and Keela adds 2.9% + $0.30 per transaction, Zeffy operates on voluntary contributions from donors who choose to support our platform. This means zero fees for your organization.
Yes. Zeffy combines donor management, payment processing, and fundraising tools in one platform. Unlike DonorSnap and Keela that require separate payment processors and integrations, Zeffy handles donations, tracks donors, sends receipts, and manages campaigns without any fees or complex setups.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
