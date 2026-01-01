DonorSnap and EveryAction help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donor Snap VS Every Action
💸
DonorSnap and EveryAction charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so you keep 100% of donations for your mission.
🧰
DonorSnap and EveryAction focus on donor data but lack raffles, auctions, and stores. Zeffy includes all fundraising tools in one platform.
💳
DonorSnap and EveryAction require third-party payment setup. Zeffy accepts all cards, Apple Pay, Google Pay, and ACH payments out of the box.
Zeffy gives you complete donor management without monthly fees or transaction costs. While DonorSnap charges monthly fees plus processing fees on every gift, Zeffy lets you keep 100% of donations while tracking donor relationships, gift history, and engagement data in one simple platform.
EveryAction costs $109/month plus card fees, making it expensive for smaller organizations. Zeffy offers donor tracking, online donations, and fundraising tools at zero cost. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, but your nonprofit pays nothing.
Zeffy goes beyond basic donor management. You get donation processing, event ticketing, peer-to-peer campaigns, online stores, and membership management all in one platform. Unlike competitors that charge fees or require multiple integrations, everything works together seamlessly.
DonorSnap charges monthly fees plus processing costs on every donation, eating into your fundraising. Zeffy gives you complete donor management at zero cost. Track relationships, gift history, and engagement while keeping 100% of donations.
EveryAction costs $109/month plus transaction fees, making it expensive for small nonprofits. Zeffy offers donor tracking, online giving, and fundraising tools with no monthly fees. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
