DonorSnap and eTapestry help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donor Snap VS E Tapestry
{{Why Zeffy - Paragraphs Sub_headline_1}}: DonorSnap charges $50+ monthly plus separate payment processing fees. eTapestry costs $59+ monthly plus 2.9% transaction fees. Zeffy charges zero fees and donors have the option to leave a voluntary contribution.
{{Why Zeffy - Paragraphs Sub_headline_2}}: DonorSnap and eTapestry focus on tracking donations after you receive them, but lack auction, raffle, ticketing, and online store capabilities. Zeffy includes all fundraising tools in one platform.
{{Why Zeffy - Paragraphs Sub_headline_3}}: DonorSnap and eTapestry require third-party integrations for payment processing and fundraising events. Zeffy provides everything you need to start accepting donations, selling tickets, and running campaigns today.
Zeffy provides complete donor management at zero cost. DonorSnap charges $50+ monthly plus payment processing fees, while eTapestry costs $59+ monthly plus $600 annually and transaction fees. With Zeffy, you track donors, process gifts, and generate reports without any subscription or processing costs.
Yes, Zeffy combines donor management with payment processing in one free platform. Unlike DonorSnap which requires separate payment processors, or eTapestry with complex fee structures, Zeffy handles donation forms, donor profiles, and gift processing without charging monthly fees or transaction costs.
Zeffy offers complete donor management with zero fees. While DonorSnap charges monthly fees plus payment processing costs, and eTapestry adds $600 annually on top of transaction fees, Zeffy gives you donor tracking, automated receipts, and detailed reporting at no cost. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes, Zeffy combines donation processing with donor management in one platform. Unlike DonorSnap which requires separate payment processors, or eTapestry with its complex fee structure, Zeffy processes donations and tracks donor relationships without any fees. You get donation forms, donor profiles, and giving history all in one place.
Zeffy provides free email support and extensive help resources without charging monthly fees like DonorSnap ($50+/month) or eTapestry ($59+/month plus annual costs). You get the same quality support for donor management questions, but without the ongoing subscription costs eating into your fundraising budget.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
