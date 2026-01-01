DonorSnap et DonorPerfect vous aident à suivre les donateurs et à gérer les relations, mais les deux facturent des frais mensuels qui s'accumulent au fil du temps. Zeffy vous offre la gestion des donateurs, des formulaires de dons en ligne, la billetterie pour les événements et des outils de messagerie électronique, le tout sans aucun frais, afin que vous puissiez conserver 100 % de chaque don pour votre mission.
Donor Snap VS Donorperfect
Conservez 100 % des dons tout en gérant les donateurs mieux que DonorSnap ou DonorPerfect.
DonorSnap et DonorPerfect facturent des frais mensuels ainsi que des frais de traitement des cartes. Zeffy ne facture aucun frais, vous conservez donc 100 % de chaque don pour votre mission.
DonorSnap et DonorPerfect se concentrent sur les données relatives aux donateurs, mais ne disposent pas d'outils pour les enchères, les tombolas et la billetterie. Zeffy comprend tout ce dont vous avez besoin pour collecter des fonds et gérer les donateurs.
DonorSnap et DonorPerfect offrent une assistance limitée pendant les heures ouvrables. Zeffy fournit une assistance illimitée chaque fois que vous avez besoin d'aide, sans frais supplémentaires.
Zeffy vous offre une gestion complète des donateurs sans frais mensuels ni coûts de transaction. Alors que DonorSnap facture des frais mensuels ainsi que des frais de traitement pour chaque don, Zeffy vous permet de conserver 100 % des dons. Vous bénéficiez d'un suivi moderne des donateurs, d'e-mails de remerciement automatisés et de rapports détaillés qui vous aident réellement à renforcer vos relations.
DonorPerfect coûte 99 $ par mois, plus les frais de traitement, ce qui représente une somme importante pour les petites organisations à but non lucratif. Zeffy offre les mêmes fonctionnalités de gestion des donateurs sans aucun frais. Vous bénéficiez d'outils de suivi des dons, de communication avec les donateurs et de reporting sans avoir à payer le prix fort. Les donateurs peuvent laisser des contributions volontaires pour soutenir notre plateforme.
Oui. Contrairement à DonorSnap et DonorPerfect qui se concentrent uniquement sur les données des donateurs, Zeffy est un outil complet pour la collecte de fonds. Organisez des événements avec billetterie, vendez des billets de tombola, lancez des campagnes entre pairs et gérez les adhésions. Tout est automatiquement relié à vos dossiers de donateurs, vous offrant ainsi une plateforme unique pour tous vos besoins en matière de collecte de fonds.
Les systèmes traditionnels de gestion des donateurs tels que DonorSnap et DonorPerfect facturent des frais mensuels ainsi que des frais de traitement pour chaque don. Zeffy vous offre une gestion complète des donateurs sans aucun frais. Suivez les dons, envoyez des remerciements automatiques et établissez des relations avec les donateurs sans que les frais ne grèvent votre budget.
Contrairement aux frais mensuels de DonorSnap ou au coût de 99 $ par mois de DonorPerfect, Zeffy ne facture rien pour la gestion des donateurs. Vous conservez 100 % des dons tout en bénéficiant de fonctionnalités CRM modernes. Les donateurs peuvent laisser des contributions volontaires pour soutenir notre plateforme, mais il n'y a aucune pression ni obligation.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
