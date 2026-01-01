DonorSnap and Donorfy help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donor Snap VS Donorfy
🧰
DonorSnap and Donorfy manage donor data but require separate payment processors and manual data entry. Zeffy handles everything in one place with zero fees.
📈
DonorSnap charges monthly fees plus card fees, while Donorfy's costs increase with your database size. Zeffy stays free as your nonprofit grows.
🤝
DonorSnap and Donorfy offer tiered support that costs more for premium help. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit at no charge.
Zeffy gives you complete donor management plus payment processing with zero fees. DonorSnap charges monthly fees plus transaction fees on every gift, eating into your donations. With Zeffy, you keep 100% of what donors give while managing relationships, tracking gifts, and sending thank-you emails all in one place.
Donorfy's monthly fees scale with your database size, making it expensive as you grow. Zeffy offers unlimited donor records with zero monthly fees. Plus, you get built-in donation forms and payment processing that Donorfy requires costly third-party integrations to achieve.
Yes. While DonorSnap and Donorfy focus only on managing donor data, Zeffy combines donor management with full fundraising tools. Create donation forms, sell event tickets, run peer-to-peer campaigns, and track every donor interaction without paying fees or juggling multiple platforms.
Traditional donor management systems like DonorSnap and Donorfy only track donor data but require costly third-party integrations for payments. Zeffy combines donor management with built-in payment processing at zero fees. Manage relationships, accept donations, and track gifts in one platform without monthly charges or transaction fees.
DonorSnap charges monthly fees plus transaction fees on every gift. Donorfy's monthly costs increase as your donor database grows. Zeffy eliminates both monthly fees and transaction costs entirely. Keep 100% of donations while accessing the same donor tracking, reporting, and communication tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
