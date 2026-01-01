DonorSnap and DonorDock help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donor Snap VS Donordock
💸
DonorSnap and Donordock charge monthly fees starting at $50-98, plus card processing fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your cause.
💳
DonorSnap and Donordock track donors but can't process payments. Zeffy handles both donor management and secure payment processing in one place.
🤝
DonorSnap and Donordock limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited email and chat support to every organization, regardless of size.
Zeffy combines donor management with zero-fee donation processing, while DonorSnap charges monthly fees plus transaction fees on every gift. You get complete donor tracking, automated receipts, and payment processing in one platform without eating into your donations.
Unlike Donordock's $98/month plus card fees, Zeffy offers donor management and donation processing at zero cost. Your supporters can leave voluntary contributions to cover our costs, so 100% of donations reach your mission instead of paying software fees.
Yes, Zeffy manages your entire donor journey from first gift to major donor cultivation. Track donation history, send personalized thank-you emails, and process secure payments all in one place without monthly fees or transaction costs cutting into your fundraising.
Zeffy combines donor management with zero-fee donation processing, while DonorSnap requires monthly fees plus separate payment processors with transaction costs. You get donor tracking, automated receipts, and secure payments in one platform without fees eating into your donations.
Unlike DonorDock's $98/month plus payment processing fees, Zeffy offers complete donor management and donation processing at zero cost. Track donor relationships, send thank-you emails, and process gifts all in one place while keeping 100% of donations for your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
