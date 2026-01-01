DonorSearch helps you research donor prospects and Virtuous offers CRM tools for donor stewardship, but both charge fees that reduce your fundraising budget. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donor Search VS Virtuous
Zeffy eliminates both monthly subscription costs and payment processing fees, keeping 100% of donations in your mission
Zeffy combines donor management with fundraising tools in one simple platform that any team member can use
Zeffy tracks all donor interactions from events to online giving in one centralized system for better stewardship
DonorSearch focuses on prospect research but lacks donation processing and donor management tools. Zeffy gives you complete donor management with zero fees on all donations, plus built-in payment processing that saves you money on every gift.
Virtuous charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per transaction, which adds up quickly. Zeffy offers the same donor management features with zero platform fees, so 100% of every donation goes directly to your cause.
Yes. While tools like DonorSearch and Virtuous require multiple integrations for events, raffles, and online stores, Zeffy includes everything in one platform with zero fees on donations, ticket sales, and merchandise.
DonorSearch only does prospect research while Virtuous charges monthly fees plus transaction costs. Zeffy combines complete donor management with zero platform fees, so you keep 100% of donations while tracking donor relationships in one place.
Traditional donor management systems require multiple tools and charge fees that eat into your budget. Zeffy gives you donor tracking, payment processing, and fundraising tools with zero fees, letting small teams focus on mission work instead of managing vendors.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
