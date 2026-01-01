DonorSearch helps you research donor prospects and Veracross manages your school operations, but both charge fees that reduce your fundraising budget. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and campaign tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your school.
Donor Search VS Veracross
DonorSearch charges custom pricing plus card fees, while Veracross adds monthly costs on top of transaction fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
DonorSearch only handles prospect research, and Veracross focuses on school management. Zeffy provides donation forms, event ticketing, raffles, and peer-to-peer campaigns in one platform.
DonorSearch and Veracross offer tiered support based on what you pay. Zeffy provides unlimited phone, email, and chat support to every organization at no extra cost.
DonorSearch helps you research potential donors but can't process donations or track giving history. Zeffy handles your complete donor journey with zero fees - from first-time gifts to major donor stewardship, plus automated receipts and donor communications.
Veracross is built for schools, not nonprofits. Zeffy offers true donor management with zero-fee donations, automated thank-you emails, giving history tracking, and donor segmentation - all designed specifically for nonprofit fundraising needs.
DonorSearch focuses on prospect research but doesn't handle donations or payments. Zeffy gives you complete donor management with zero fees on all donations, plus built-in payment processing, donor tracking, and automated receipts.
Veracross is designed for schools, not nonprofits. Zeffy is built specifically for nonprofits with zero-fee donations, peer-to-peer campaigns, event ticketing, and membership management - all in one platform.
Unlike platforms that charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy is completely free. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, so 100% of your donations reach your cause.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
