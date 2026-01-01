DonorSearch focuses on prospect research while Tessitura serves arts organizations with comprehensive donor management — but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools with zero fees, so you keep 100% of every donation for your mission.
Donor Search VS Tessitura
DonorSearch focuses on research while Tessitura serves large arts venues. Zeffy gives small nonprofits everything needed to raise funds with zero fees.
DonorSearch charges custom pricing plus card fees, Tessitura starts at $8,000+ monthly. Zeffy operates on voluntary donor contributions only.
DonorSearch requires technical expertise, Tessitura needs dedicated staff. Zeffy works for solo fundraisers managing everything themselves.
DonorSearch focuses on prospect research but doesn't handle donations or payments. Zeffy gives you complete donor management with zero fees on donations, plus built-in payment processing, email tools, and CRM features all in one platform.
Tessitura costs $8,000+ monthly and requires technical expertise to set up. Zeffy is free to use with no monthly fees, no setup costs, and no technical skills needed. Perfect for small nonprofits that need simple, effective donor management.
Yes. While DonorSearch only does prospect research and requires separate tools for payments and emails, Zeffy combines donor management, payment processing, email marketing, and fundraising campaigns in one zero-fee platform.
DonorSearch only does prospect research and requires separate tools for donations, emails, and payments. Zeffy handles everything in one platform with zero fees on donations, built-in payment processing, and email tools.
Tessitura costs $8,000+ monthly and needs technical staff to manage. Zeffy is completely free with no setup fees or monthly costs. You get donor management, fundraising tools, and payment processing without the complexity.
