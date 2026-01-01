DonorSearch and Sumac help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, email tools, and event ticketing — all with zero fees so you can invest every dollar in your mission instead of software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donor Search VS Sumac
DonorSearch and Sumac charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy eliminates all platform fees, letting you keep 100% of donations for your mission.
DonorSearch only offers prospect research while Sumac lacks auction and raffle tools. Zeffy provides complete fundraising capabilities in one platform.
DonorSearch requires separate payment systems and Sumac needs third-party processors. Zeffy handles all payments directly with zero transaction fees.
DonorSearch focuses on prospect research but doesn't process donations or manage your fundraising campaigns. Zeffy gives you complete donor management with zero fees on all donations, plus built-in tools for events, memberships, and peer-to-peer campaigns.
Sumac charges monthly fees plus transaction costs that add up quickly. Zeffy offers the same donor management features with zero platform fees. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, keeping 100% of your fundraising revenue.
Yes. While DonorSearch only does research and Sumac requires separate tools for payments and events, Zeffy combines donor management, payment processing, event ticketing, and peer-to-peer fundraising in one zero-fee platform.
DonorSearch only does prospect research without processing donations, while Sumac charges monthly fees plus transaction costs. Zeffy combines complete donor management with zero-fee donation processing, event ticketing, and peer-to-peer campaigns in one platform.
Nonprofits get tired of paying monthly fees and transaction costs that eat into their fundraising. With Zeffy, you keep 100% of donations while getting better tools for managing donors, running events, and tracking campaigns than separate platforms provide.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
