DonorSearch and StratusLive help you research prospects and manage donor relationships, but they charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, email tools, and event ticketing — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donor Search VS Stratus Live
DonorSearch charges custom pricing and StratusLive costs $99/month, both adding card fees. Zeffy gives you donor management without any platform costs or transaction fees.
DonorSearch and StratusLive require third-party tools for donations, events, and raffles. Zeffy includes donation pages, ticketing, auctions, and peer-to-peer in one platform.
DonorSearch and StratusLive excel at prospect research but don't process donations. Zeffy combines donor tracking with actual fundraising tools that keep 100% of proceeds.
DonorSearch focuses on prospect research but doesn't process donations or manage your fundraising campaigns. Zeffy gives you complete donor management with zero fees on all donations, plus built-in tools for events, memberships, and peer-to-peer campaigns.
StratusLive charges $99/month plus card fees and requires separate tools for payments and events. Zeffy provides everything you need in one platform with zero platform fees, so 100% of donations reach your mission instead of paying monthly subscriptions.
Yes, Zeffy manages your entire donor journey from first gift to major donor relationships. Unlike research-only tools, you can accept donations, run events, send newsletters, and track donor engagement all in one place without paying platform fees.
DonorSearch helps you find potential donors but can't accept their donations. Zeffy handles your complete donor journey with zero platform fees, so you can research, engage, and collect donations all in one place without losing money to monthly subscriptions.
StratusLive charges $99/month plus card fees just for donor management. Zeffy gives you donor tracking, payment processing, events, and newsletters with zero platform fees, keeping 100% of donations for your mission instead of software costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
