DonorSearch and Salesforce help you track donors and research prospects, but both charge fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Donor Search VS Salesforce
DonorSearch and Salesforce charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every donation goes directly to your mission.
DonorSearch only finds prospects while Salesforce needs third-party tools for events. Zeffy includes donation forms, raffles, and auctions in one platform.
DonorSearch requires custom pricing and Salesforce starts at $60/user/month. Zeffy is free to use with donors having the option to leave a voluntary contribution.
DonorSearch focuses on prospect research but doesn't handle donations or payments. Zeffy gives you complete donor management with zero fees on donations, built-in payment processing, and donor communication tools all in one platform.
Salesforce costs $60+ per user monthly plus payment fees and requires complex third-party integrations. Zeffy offers everything you need for donor management at zero cost, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Yes. While DonorSearch only does research and Salesforce needs add-ons for payments, Zeffy combines donor tracking, online donations, event ticketing, membership management, and email communications in one free platform.
DonorSearch only helps you research potential donors but can't process gifts or manage relationships. Zeffy handles your complete donor journey with zero fees - from online donations and donor communications to event management and membership tracking.
Salesforce costs $60+ per user monthly, requires expensive third-party integrations for payments, and needs technical expertise to set up. Zeffy gives you everything at zero cost with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
