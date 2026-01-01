DonorSearch and EveryAction help you research prospects and manage donor relationships, but they charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, email tools, and event ticketing — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Donor Search VS Every Action
DonorSearch focuses only on prospect research while EveryAction charges 2.9% + $0.30 per transaction. Zeffy gives you zero-fee donation processing plus donor management in one place.
DonorSearch lacks donation processing and EveryAction missing auction and raffle tools. Zeffy includes everything from online giving to event fundraising with no transaction fees.
DonorSearch requires custom pricing negotiations and EveryAction starts at $109 monthly. Zeffy offers unlimited support and full platform access at zero cost to your organization.
DonorSearch focuses on prospect research but lacks donation processing and comprehensive donor relationship tools. Zeffy combines complete donor management with zero-fee fundraising, so you can identify, engage, and collect from supporters without losing money to transaction fees.
EveryAction charges $109/month plus 2.9% + $0.30 per donation, which adds up quickly for small organizations. Zeffy offers the same donor management features with zero platform fees, letting you keep 100% of every donation while building stronger relationships.
Yes. While DonorSearch only does research and EveryAction charges fees on every gift, Zeffy provides complete donor management plus fee-free donation processing. Track giving history, send thank-you emails, and process gifts all in one place without losing funds to fees.
DonorSearch helps you find prospects but can't process donations or manage ongoing relationships. Zeffy gives you complete donor management plus zero-fee donation processing, so you can research, engage, and collect from supporters without paying transaction fees on every gift.
EveryAction costs $109/month plus 2.9% + $0.30 per donation, which drains your budget fast. Zeffy provides the same donor tracking and relationship tools with zero platform fees, so small nonprofits keep 100% of donations while building stronger supporter connections.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
