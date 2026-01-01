Donateursnap

Pricing

DonorSearch: N/A - Contact for pricing – no public pricing available
Donorsnap: N/A - No pricing information available

Processing fees:
DonorSearch: N/A - DonorSearch is a donor prospect research tool, not a payment processor. It does not handle payment processing directly.
Donorsnap: 2.2% + $0.30 per transaction; American Express: 3.5% + $0.30 per transaction; ACH: 0.8% capped at $5.00 (donations of $625+ only charged $5.00)

Platform fees:
DonorSearch: N/A - Contact for pricing – no public pricing available
Donorsnap: $10/month - Stripe integration fee

Monthly fees:
DonorSearch: N/A - Contact for pricing – no public pricing available
Donorsnap: $50/month - Starting price for up to 1,000 contacts plan

Value for money:
DonorSearch: 4.7
Donorsnap: 4.8

Features

DonorSearch: 4.7/5 - Strong prospect research, but requires separate tools for donations and fundraising.
Donorsnap: 4.8/5 - All-in-one donor management, but extra fees and limited customization slow you down.

Donations:
DonorSearch: DonorSearch focuses on prospect research and donor identification rather than processing donations directly
Donorsnap: Basic donation tracking and receipt generation. Limited online giving forms with fewer customization options. Ticketing:
DonorSearch: No event ticketing capabilities - DonorSearch specializes in donor research, not event management
Donorsnap: Basic event management with simple ticketing. Limited customization and no integrated payment processing options. Peer-to-Peer Fundraising:
DonorSearch: No peer-to-peer fundraising tools - focuses on identifying potential donors rather than campaign management
Donorsnap: No peer-to-peer fundraising features. You'd need separate platforms and manual data integration for campaigns. Auctions:
DonorSearch: No auction management capabilities - DonorSearch specializes in donor research and prospect identification
Donorsnap: Donorsnap doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual donor data entry. Raffles:
DonorSearch: No raffle management features - this platform is built for donor prospecting and wealth screening
Donorsnap: No raffle functionality included. You'd need external raffle tools and manual winner selection processes. Online store:
DonorSearch: No online store functionality - DonorSearch is a donor research tool, not an e-commerce platform
Donorsnap: No built-in online store capabilities. You'd need third-party e-commerce tools and manual donor record updates. Memberships:
DonorSearch: DonorSearch focuses on prospect research rather than membership management. Limited tools for tracking member renewals or engagement. Donorsnap: Donorsnap offers basic membership tracking with renewal reminders and member communication tools, but lacks automated membership workflows and integrated payment processing for dues.

Donor Management/CRM:
DonorSearch: Strong prospect research and wealth screening. Tracks donor capacity and giving history but limited relationship management features. Donorsnap: Donorsnap provides solid donor management with contact tracking, donation history, and basic reporting. However, it lacks advanced prospect research and wealth screening capabilities. Emails & Newsletter:
DonorSearch: Basic communication tracking but no email marketing tools. You'll need separate software for newsletters and campaigns. Donorsnap: Donorsnap includes email marketing tools with templates and segmentation features, allowing you to send newsletters and donor communications directly from the platform.

Payment Processing:
DonorSearch: No built-in payment processing. You'll need to integrate with separate payment systems and manage transactions elsewhere. Donorsnap: No built-in payment processing. You'll need to integrate with separate payment systems and manage transactions elsewhere.

Payment methods

DonorSearch: No payment processing - research tool only
Donorsnap: No payment processing - donor database only

Credit Card Payments:
DonorSearch: Not supported - DonorSearch is a donor research platform, not a payment processing solution
Donorsnap: Not supported - Donorsnap is a donor database system without built-in payment processing capabilities

Apple Pay & Google Pay:
DonorSearch: Not supported - DonorSearch specializes in donor prospect research, not accepting donations
Donorsnap: Not supported - Donorsnap doesn't offer payment processing features for digital wallet payments

ACH / Bank Transfers:
DonorSearch: Not supported - DonorSearch focuses on donor research and prospect intelligence, not payment processing
Donorsnap: Not supported - Donorsnap focuses on donor management and tracking, not payment processing

Tap to Pay App:
DonorSearch: Not supported - DonorSearch provides fundraising intelligence tools, not payment collection features
Donorsnap: Not supported - Donorsnap is donor management software without mobile payment processing tools

Customer Support

DonorSearch: 4.7/5
Donorsnap: 4.8/5 Unlimited Support:
DonorSearch: DonorSearch offers limited support based on plan tier
Donorsnap: Donorsnap offers limited support based on plan tier

Phone Support / Office Hours: DonorSearch: DonorSearch provides phone support during standard business hours
Donorsnap: Donorsnap provides phone support during standard business hours

Webinars: DonorSearch: DonorSearch offers regular training webinars and educational sessions
Donorsnap: Donorsnap offers regular training webinars and educational sessions for users

Help Center:
DonorSearch: DonorSearch maintains a comprehensive help center with articles and guides Donorsnap: Donorsnap maintains a comprehensive help center with articles and guides

Email:
DonorSearch: DonorSearch provides live chat support during business hours Donorsnap: Donorsnap provides live chat support during business hours

Nonprofit-Focused Support Team:
DonorSearch: Support access depends on plan tier with phone help during business hours only
Donorsnap: Support access depends on plan tier with phone help during business hours only