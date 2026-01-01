Donorfy

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database - Information not available (DonorSearch) / Supported (Donorfy) Donation History & Notes per Donor - Information not available (DonorSearch) / Supported (Donorfy)
Donor Tags / Segments - Information not available (DonorSearch) / Supported (Donorfy) Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) - Information not available (DonorSearch) / Information not available (Donorfy) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) - Information not available (DonorSearch) / Supported (Donorfy) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...) - Supported (DonorSearch) / Supported (Donorfy)
Export Donor Data Anytime - Supported (DonorSearch) / Supported (Donorfy) Offline Donations Tracking - Information not available (DonorSearch) / Supported (Donorfy) Pre-filled donation forms - Information not available (DonorSearch) / Information not available (Donorfy) class="table_text">Information not available</p></div></div></div></div></div></div>

Pricing
DonorSearch: N/A - Contact for pricing – no public pricing available
Donorfy: N/A - No pricing information available

Processing fees:
DonorSearch: N/A - DonorSearch is a donor prospect research tool, not a payment processor; it does not handle payment processing directly.
Donorfy: 0% - transaction fees charged by Donorfy on all plans. Third-party payment gateways (Stripe, GoCardless) retain their own standard processing fees.

Platform fees:
DonorSearch: N/A - Contact for pricing – no public pricing available
Donorfy: N/A - No separate platform fees - included in monthly subscription pricing.

Monthly fees:
DonorSearch: $600/year - Not publicly available. Annual subscription pricing with plans up to $1,740/year.
Donorfy: £39/month - Starter plan, with pricing scaling by constituent count, plan tier, and optional add-ons.

Value for money:
DonorSearch: 4.7
Donorfy: N/A

Features
DonorSearch: 4.7/5 - Powerful donor research tool. Requires separate software for donations, email, and CRM features.
Donorfy: Donor management with built-in email and basic fundraising. Setup takes time; advanced features need extra tools or upgrades.

Donations:
DonorSearch: DonorSearch focuses on prospect research and donor identification rather than processing donations directly
Donorfy: Built-in donation forms with basic customization options. Processes online gifts but charges standard payment processing fees.

Ticketing:
DonorSearch: No ticketing capabilities - DonorSearch is a donor research tool, not an event management platform
Donorfy: Basic event management with simple ticketing. Limited customization options and no advanced seating or ticket type features.

Peer-to-Peer Fundraising:
DonorSearch: No peer-to-peer fundraising tools - DonorSearch helps identify potential donors but doesn't facilitate campaigns
Donorfy: Limited peer-to-peer fundraising features. Basic campaign setup but lacks advanced social sharing and fundraiser management tools.

Auctions:
DonorSearch: No auction capabilities - DonorSearch is a donor management and research platform, not an auction tool
Donorfy: Donorfy doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual donor data entry to track bidders.

Raffles:
DonorSearch: No raffle management features - DonorSearch specializes in donor prospecting and wealth screening
Donorfy: No dedicated raffle functionality. You'd need external raffle software and manual winner tracking in donor database.

Online store:
DonorSearch: No online store functionality - DonorSearch is designed for donor research and prospect identification
Donorfy: No built-in online store capabilities. You'd need third-party e-commerce tools and manual data syncing with donor records.

Memberships:
DonorSearch: DonorSearch doesn't offer membership management features. You'd need separate software to handle member sign-ups, renewals, and communications.
Donorfy: Donorfy offers basic membership tracking within donor records, but lacks dedicated membership management features like automated renewals or member-specific communications.

Donor Management/CRM:
DonorSearch: DonorSearch specializes in prospect research and wealth screening but lacks basic CRM features like donation tracking, donor communications, and relationship management.
Donorfy: Donorfy provides comprehensive donor management with contact tracking, donation history, and custom fields, designed specifically for UK charities with Gift Aid support.

Emails & Newsletter:
DonorSearch: DonorSearch doesn't include email marketing tools. You'd need separate software like Mailchimp or Constant Contact to send newsletters to your donors.
Donorfy: Donorfy includes email marketing tools with templates and segmentation, but advanced automation and A/B testing require higher-tier plans or external integrations.

Payment Processing:
DonorSearch: DonorSearch doesn't process payments. You'd need to integrate with separate payment processors and manage transaction fees on top of their subscription costs.
Donorfy: DonorSearch doesn't process payments. You'd need to integrate with separate payment processors and manage transaction fees on top of their subscription costs. You'd need to integrate with separate payment processors and manage transaction fees on top of their subscription costs.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">DonorSearch doesn't process payments. You'd need to integrate with separate payment processors and manage transaction fees on top of their subscription costs.</p></div></div></div></div></div></div>

Payment methods
DonorSearch: Research tool only - no payment processing
Donorfy: Donor management only - no payment processing

Credit Card Payments:
DonorSearch: Not supported - DonorSearch is a donor research platform, not a payment processor
Donorfy: Not supported - Donorfy is a donor management system that tracks relationships, not a payment platform

Apple Pay & Google Pay:
DonorSearch: Not supported - DonorSearch is a donor research platform, not a payment processor
Donorfy: Not supported - Donorfy specializes in donor data management rather than accepting donations

ACH / Bank Transfers:
DonorSearch: Not supported - DonorSearch is a donor research platform, not a payment processor
Donorfy: Not supported - Donorfy focuses on donor management and relationship tracking, not payment processing

Tap to Pay App:
DonorSearch: Not supported - DonorSearch is a donor research platform, not a payment processor
Donorfy: Not supported - Donorfy is built for managing donor information, not processing in-person payments

Customer Support
DonorSearch: 4.7/5
Donorfy: N/A

Unlimited Support:
DonorSearch: DonorSearch offers tiered support based on subscription level
Donorfy: Donorfy offers limited support based on plan tier and business hours

Phone Support / Office Hours:
DonorSearch: DonorSearch provides phone support during standard business hours
Donorfy: Donorfy provides phone support during standard business hours only

Webinars:
DonorSearch: DonorSearch offers regular training webinars and educational sessions
Donorfy: Donorfy offers regular training webinars and educational sessions for users

Help Center:
DonorSearch: DonorSearch maintains a comprehensive help center with guides and FAQs
Donorfy: Donorfy maintains a comprehensive help center with articles and guides

Email:
DonorSearch: DonorSearch provides live chat support during business hours
Donorfy: Donorfy provides live chat support during business hours for immediate assistance

Nonprofit-Focused Support Team:
DonorSearch: Support access varies by subscription level with phone and chat during business hours only
Donorfy: Plan-based support with phone and chat limited to business hours and tier restrictions is-compare"><div class="left-column_text">Unlimited Support</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">DonorSearch offers tiered support based on subscription level</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Donorfy offers limited support based on plan tier and business hours</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Phone Support / Office Hours</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">DonorSearch provides phone support during standard business hours</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Donorfy provides phone support during standard business hours only</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Webinars</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">DonorSearch offers regular training webinars and educational sessions</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Donorfy offers regular training webinars and educational sessions for users</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Help Center</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">DonorSearch maintains a comprehensive help center with guides and FAQs</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Donorfy maintains a comprehensive help center with articles and guides</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Email</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">DonorSearch provides live chat support during business hours</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Donorfy provides live chat support during business hours for immediate assistance</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Nonprofit-Focused Support Team</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Support access varies by subscription level with phone and chat during business hours only</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Plan-based support with phone and chat limited to business hours and tier restrictions</p></div></div></div></div></div></div>