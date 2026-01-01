Donorperfect VS Zoho CRM

Zoho CRM

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database
Information not available Donation History & Notes per Donor
Information not available
Donor Tags / Segments Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Information not available
Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime
Offline Donations Tracking Information not available
Pre-filled donation forms
Information not available

Pricing
$99/month
plus card fees per gift
$20/user/month
plus add-on costs
Processing fees
2.89%
Processing fees for credit cards and e-checks.
N/A
No processing fees mentioned. Payment methods accepted include Visa, MasterCard, American Express, checks, PayPal, and wire transfers.
Platform fees
$0
No setup, annual, PCI compliance, or cancellation fees.
$0
No platform fees, contracts, renewal costs, or additional annual charges.
Monthly fees
$89/month
Starting price for Lite software subscription plan; no monthly fee for payment processing.
$105/user/month
Flexible User Pricing with monthly or annual billing, plus All Employee Pricing options.
Value for money
4.5
4.3

Features
4.5/5
Nonprofit-focused donor management with built-in fundraising tools, but requires setup time and additional modules for advanced features.
4.3/5
General CRM designed for sales teams. Nonprofits need separate tools for donations, ticketing, and membership management.
Donations
DonorPerfect handles online donations with customizable forms and recurring gift options, but charges processing fees on top of platform costs
Basic donation tracking through custom fields and workflows, but no built-in donation forms or payment processing for nonprofits.
Ticketing
No native event ticketing system - requires third-party integrations that add complexity and extra costs to your fundraising events
No event ticketing system. You'd need separate ticketing software and manual data entry to track attendee information.
Peer-to-Peer Fundraising
Basic peer-to-peer fundraising features available, but limited customization options and requires higher-tier pricing plans
No peer-to-peer fundraising tools. You'd rely on basic contact management to track fundraiser relationships manually.
Auctions
No auction management capabilities - silent auctions and live events need separate tools, creating data silos and extra work
Zoho CRM doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bidders and donations.
Raffles
No built-in raffle management tools - you'll need separate software or manual processes to run raffles and track ticket sales
No raffle or lottery functionality. You'd need external tools and manual processes to manage ticket sales and winner selection.
Online store
No e-commerce functionality for selling merchandise or products - requires additional platforms to generate revenue streams
No built-in ecommerce functionality. You'd need to integrate third-party tools and manually sync sales data with donor records.
Memberships
DonorPerfect offers basic membership tracking with renewal reminders and member communication tools, but requires additional modules for advanced membership features.
Zoho CRM offers basic contact segmentation but lacks nonprofit-specific membership tools like renewal tracking, member benefits management, or automated membership communications.
Donor Management/CRM
Strong donor database with gift tracking, reporting, and donor analytics. Offers robust fundraising tools and campaign management features.
Zoho CRM provides robust contact management and pipeline tracking, but it's built for sales processes rather than donor relationships, gift tracking, or nonprofit reporting needs.
Emails & Newsletter
Includes email marketing tools with templates and donor segmentation, but limited compared to dedicated email platforms.
Zoho CRM includes email marketing features with templates and automation, but it's designed for sales teams rather than nonprofit communications and donor stewardship.
Payment Processing
Processes donations through integrated payment gateways with transaction fees, plus DonorPerfect's monthly subscription costs.
Processes donations through integrated payment gateways with transaction fees, plus DonorPerfect's monthly subscription costs.

Payment methods
No payment processing - requires third-party tools
No payment processing - requires third-party tools
Credit Card Payments
Not supported - DonorPerfect focuses on donor management, not payment processing
Not supported - Zoho CRM is a contact management system without built-in payment features
Apple Pay & Google Pay
Not supported - DonorPerfect focuses on donor management, not payment processing
Not supported - Zoho CRM doesn't include payment processing capabilities
ACH / Bank Transfers
Not supported - DonorPerfect focuses on donor management, not payment processing
Not supported - Zoho CRM focuses on contact management, not payment processing
Tap to Pay App
Not supported - DonorPerfect focuses on donor management, not payment processing
Not supported - Zoho CRM is designed for donor relationships, not payment collection

Customer Support
4.5/5
4.3/5
Unlimited Support
DonorPerfect offers tiered support based on subscription level
Zoho CRM offers limited support based on plan tier - higher plans get priority support
Phone Support / Office Hours
DonorPerfect provides phone support during standard business hours
Zoho CRM provides phone support during standard business hours for paid plans
Webinars
DonorPerfect offers regular training webinars and educational sessions
Zoho CRM offers regular training webinars and educational sessions for users
Help Center
DonorPerfect maintains a comprehensive help center with articles and guides
Zoho CRM has an extensive help center with articles, guides, and documentation
Email
DonorPerfect provides live chat support during business hours
Zoho CRM provides live chat support during business hours
Nonprofit-Focused Support Team
Nonprofit-focused support with phone and chat help, but access varies by subscription tier
Business-focused support with plan-gated access and priority help for higher-tier users