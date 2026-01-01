DonorPerfect and Virtuous help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorperfect VS Virtuous
💸
DonorPerfect charges $99/month plus card fees, while Virtuous adds monthly fees on top of transaction costs. Zeffy gives you zero-fee fundraising with donor management that actually helps small teams build relationships.
🎟️
DonorPerfect and Virtuous require separate auction platforms and manual data entry. Zeffy includes built-in raffle and auction tools that automatically update your donor records without extra software or fees.
🤝
DonorPerfect and Virtuous limit support based on your plan level and charge extra for premium help. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization, plus free training webinars.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. Unlike DonorPerfect's $99/month plus card fees, you keep every dollar donated while getting complete CRM tools, automated receipts, and donor insights.
Zeffy provides everything small nonprofits need without the complexity or cost. While Virtuous charges monthly fees plus 2.9% per transaction and focuses on major donors, Zeffy serves all donor sizes with zero fees and simple setup.
Yes, Zeffy includes ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, and online stores - all free. DonorPerfect and Virtuous require separate platforms for these activities, adding complexity and costs to your fundraising efforts.
Zeffy is 100% free with no monthly fees or transaction costs. While DonorPerfect charges $99/month plus card fees and Virtuous adds monthly fees plus 2.9% per transaction, you keep every dollar donated with complete donor tracking and automated receipts.
Zeffy gives you everything paid platforms offer without the cost. Track donor history, send automated thank-you emails, and generate reports - all free. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, but your fundraising stays fee-free.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
