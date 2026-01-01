DonorPerfect and Veracross help schools manage donors and fundraising campaigns, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you complete donor management, online donations, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your school.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorperfect VS Veracross
💰
DonorPerfect starts at $99/month plus card fees, while Veracross charges monthly fees plus processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🎟️
DonorPerfect lacks auction, raffle, and ticketing features, while Veracross offers limited donation tools. Zeffy includes everything you need for events, online giving, and peer-to-peer campaigns.
📞
DonorPerfect and Veracross offer tiered support based on what you pay. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization at no extra cost.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. Unlike DonorPerfect's $99/month plus card fees, you keep every dollar donated while getting complete CRM tools, automated thank-you emails, and detailed donor insights.
Zeffy is built specifically for nonprofits, while Veracross serves schools. You get dedicated fundraising tools like peer-to-peer campaigns, event ticketing, and online stores at zero cost, versus Veracross's limited donation features and monthly fees.
Yes. Zeffy provides comprehensive donor tracking, automated communications, and detailed reporting completely free. You avoid DonorPerfect's monthly subscription and transaction fees while accessing modern fundraising tools like auctions and raffles.
Zeffy eliminates the monthly fees and transaction costs that drain your budget. While DonorPerfect charges $99/month plus card fees, Zeffy gives you complete donor management, automated communications, and fundraising tools at zero cost.
Zeffy is purpose-built for nonprofits, not schools. You get dedicated fundraising features like peer-to-peer campaigns, online auctions, and event ticketing that Veracross simply doesn't offer, all without monthly subscription fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
