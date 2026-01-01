DonorPerfect and Salesforce both offer donor management tools, but they come with monthly fees and transaction costs that add up quickly. Zeffy gives you donor tracking, automated receipts, and campaign management with zero fees — so you can focus on building relationships instead of managing budgets.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorperfect VS Salesforce
💯
DonorPerfect charges $99/month plus card fees, and Salesforce costs $60/user/month plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
🎟️
DonorPerfect and Salesforce require separate software for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need to run successful fundraising events in one place.
🤝
DonorPerfect and Salesforce are built for large organizations with IT teams. Zeffy gives you donor stewardship tools that work right away, without complex setup or training.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. Unlike DonorPerfect's $99/month plus 2.9% card fees, Zeffy lets you keep every dollar donated while providing complete CRM tools, automated receipts, and donor tracking.
Zeffy eliminates Salesforce's $60/user/month costs and complex setup requirements. You get donor management, payment processing, and fundraising tools in one simple platform with zero fees, while Salesforce requires expensive add-ons and technical expertise.
Yes, Zeffy includes donation processing, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, and donor management at zero cost. Unlike competitors that charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy covers everything your nonprofit needs to raise funds effectively.
DonorPerfect costs $99/month plus 2.9% transaction fees, while Salesforce charges $60/user/month plus card fees. Zeffy costs $0 with no monthly fees or transaction costs. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Nonprofits switch because Zeffy combines donor management, payment processing, and fundraising tools in one free platform. No setup complexity, no monthly bills, and no transaction fees eating into donations.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice