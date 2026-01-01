Donorperfect VS Salesforce

Salesforce

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor Donor Tags / Segments
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms

Pricing
$99/month
plus card fees per gift
$60/user/month
plus card fees
Processing fees
2.89%
Credit card fees up to 3.39% + $0.35 per transaction; E-checks 0.75% + $0.30 per transaction
N/A
No pricing information available
Platform fees
$0
No setup, annual, PCI compliance, or cancellation fees
N/A
No separate platform fees - pricing is included in the per-user monthly subscription costs. Power of Us Program provides 10 free licenses to eligible nonprofits. Experience Cloud for Nonprofits: Customer Community $0.50/login/month or $1.25/member/month; Customer Community Plus $1.50/login/month or $3.75/member/month; Partner Community $2.50/login/month or $6.25/member/month
Monthly fees
$89/month
Starting price for Lite plan; higher tiers available and no monthly fee for payment processing
$60/user/month
Enterprise Edition starting price; other editions and add-ons priced per user per month, billed annually
Value for money
4.5
4.0

Features
4.5/5
Nonprofit-focused CRM with built-in donation tools. Minimal setup, ready to use quickly.
4.0/5
Powerful CRM requiring technical expertise. Needs add-ons and custom setup for nonprofit features.
Donations
DonorPerfect handles online donations with basic payment processing and donor data tracking for your CRM database.
Salesforce requires the Nonprofit Cloud add-on for donation processing, which adds significant cost and complexity to your donor management setup.
Ticketing
No event ticketing features - you'll need separate software to sell tickets and manage event registration.
Salesforce doesn't include event ticketing. You'd need separate ticketing software and custom integrations to sync attendee data with your CRM.
Peer-to-Peer Fundraising
Limited peer-to-peer fundraising with basic campaign setup, but lacks modern social sharing and engagement tools.
Salesforce offers peer-to-peer fundraising through Nonprofit Cloud, but it requires technical setup and ongoing management of complex workflows.
Auctions
No auction capabilities - you'll need additional software to run silent or live auctions for your fundraising events.
Salesforce doesn't offer auction functionality. You'd need third-party auction software and complex integrations to track bidders and donations.
Raffles
No raffle management tools - requires third-party integrations or manual processes to run fundraising raffles.
Salesforce doesn't support raffle functionality. You'd need third-party raffle software and manual data entry to track participants and winners.
Online store
No built-in online store functionality - cannot sell merchandise or products directly through the platform.
Salesforce doesn't include e-commerce functionality. You'd need separate store software like Commerce Cloud, adding cost and integration challenges.
Memberships
DonorPerfect offers basic membership tracking with renewal reminders and member communication tools, but requires manual setup for complex membership tiers.
Salesforce requires custom development and third-party apps to handle membership management, making it complex and costly for small nonprofits.
Donor Management/CRM
Comprehensive donor database with gift tracking, reporting, and relationship management tools designed specifically for nonprofits.
Powerful CRM with extensive customization options, but requires technical expertise and ongoing maintenance that most small nonprofits lack.
Emails & Newsletter
Includes email marketing tools with templates and donor segmentation, but limited customization options and additional costs for advanced features.
Email marketing requires additional Salesforce licenses or third-party integrations like Mailchimp, adding complexity and costs.
Payment Processing
Processes donations through integrated payment gateways with transaction fees ranging from 2.9% + $0.30 per transaction, plus monthly software costs.
Processes donations through integrated payment gateways with transaction fees ranging from 2.9% + $0.30 per transaction, plus monthly software costs.

Payment methods
Credit cards only through integrations with fees
Credit cards and digital wallets need third-party setup
Credit Card Payments
Limited support - Processes payments through integrations but charges transaction fees
Supported with limitations - Requires Salesforce Payments or third-party integrations like Stripe, with additional fees
Apple Pay & Google Pay
Not supported - No digital wallet payment options available in their donor management platform
Supported with integrations - Available through third-party payment processors, but requires additional configuration
ACH / Bank Transfers
Not supported - DonorPerfect focuses on donor management and CRM, not payment processing
Not supported - Salesforce requires third-party payment processors and additional setup for ACH transactions
Tap to Pay App
Not supported - DonorPerfect is a donor management system without mobile payment capabilities
Not supported - Salesforce focuses on CRM functionality, not point-of-sale payment processing

Customer Support
4.5/5
4.0/5
Unlimited Support
DonorPerfect offers tiered support based on subscription level
Salesforce support is tiered by plan level - higher tiers get priority support, not unlimited for all users
Phone Support / Office Hours
DonorPerfect provides phone support during standard business hours
Salesforce offers phone support during standard business hours, varies by subscription tier
Webinars
DonorPerfect offers regular training webinars and educational sessions
Salesforce offers Trailhead learning platform with webinars and training sessions for nonprofit users
Help Center
DonorPerfect maintains a comprehensive knowledge base and help center
Salesforce maintains extensive documentation and help resources through Trailhead and support portal
Email
DonorPerfect provides live chat support during business hours
Salesforce provides live chat support through their customer success platform during business hours
Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan — priority help for top-tier users with nonprofit-focused training
Support tiered by plan level — enterprise features built for large organizations, not small teams