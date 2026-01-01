DonorPerfect and ProDon help you track donors, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorperfect VS Pro Don
💸
Zeffy charges zero fees on all donations, so you keep every dollar raised for your mission instead of paying monthly subscriptions and transaction costs.
🎟️
Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, and peer-to-peer campaigns in one platform, while donor management systems need costly add-ons for events.
🤝
Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to all users, while donor databases limit help based on what you pay monthly.
DonorPerfect costs $99/month plus card fees, while ProDon charges monthly fees plus processing costs. Zeffy gives you donor management with zero platform fees, so more of your donations stay with your cause instead of going to software costs.
Nonprofits switch because Zeffy combines donor management with fundraising tools at zero cost. Instead of paying monthly fees for just a donor database, you get donation processing, event ticketing, and peer-to-peer campaigns all in one platform.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while DonorPerfect charges $99/month plus card fees. You get donation processing, donor tracking, and CRM features without monthly costs eating into your budget.
Unlike ProDon's monthly fees plus processing costs, Zeffy provides donor management at zero cost. You track donors, process gifts, and manage relationships without subscription fees draining your fundraising dollars.
Yes! While DonorPerfect and ProDon focus only on donor databases, Zeffy includes fundraising tools like events, raffles, and peer-to-peer campaigns. You get everything in one platform without extra fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
