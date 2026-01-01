DonorPerfect and Neon One help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Donorperfect VS Neon One
Donorperfect VS Neon One
💯
DonorPerfect and Neon One charge monthly fees plus transaction costs. Zeffy gives you donor management, email tools, and gift tracking with zero fees.
🧩
DonorPerfect lacks auctions and raffles. Neon One requires third-party tools. Zeffy includes everything from ticketing to peer-to-peer in one platform.
☎️
DonorPerfect and Neon One offer tiered support based on your plan. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization.
Zeffy gives you complete donor management with zero platform fees. While DonorPerfect charges $99/month plus card fees and Neon One adds monthly fees on top of transaction costs, Zeffy lets you keep 100% of donations. You get the same donor tracking, gift management, and relationship tools without the monthly subscription eating into your budget.
Zeffy includes donor profiles, gift tracking, and communication tools just like DonorPerfect and Neon One, but without the hefty price tag. Your team gets automated thank-you emails, donor segmentation, and giving history reports. The difference? Every dollar donated stays with your cause instead of going to platform fees.
Yes, Zeffy goes beyond basic donor management. You get event ticketing, online stores, peer-to-peer campaigns, raffles, and auctions all in one platform. Unlike DonorPerfect which requires separate tools for events, or Neon One which charges fees on everything, Zeffy handles your complete fundraising toolkit at zero cost.
DonorPerfect charges $99/month plus card fees, while Neon One adds monthly fees on top of transaction costs. Zeffy gives you complete donor management at zero platform fees. Track donor relationships, manage gifts, and send communications without monthly subscriptions draining your budget.
Zeffy includes donor profiles, gift tracking, automated thank-you emails, and donor segmentation at no cost. While DonorPerfect and Neon One charge monthly fees for these basic features, Zeffy lets you build stronger donor relationships without platform fees eating into donations.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
