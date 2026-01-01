DonorPerfect and EveryAction help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Donorperfect VS Every Action
💯
DonorPerfect and EveryAction charge $99-109 monthly plus transaction fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
🧰
DonorPerfect and EveryAction require separate tools for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need for complete fundraising campaigns.
🚀
DonorPerfect and EveryAction require training and complex setup. Zeffy works immediately with simple tools that any team member can use right away.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. Unlike DonorPerfect's $99/month plus card fees, you keep every dollar donated while getting complete CRM features, automated receipts, and donor insights.
While EveryAction charges $109/month plus transaction fees, Zeffy provides the same donor tracking and engagement tools at zero cost. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform, but you're never charged fees.
Yes. Unlike DonorPerfect and EveryAction that focus only on donor data, Zeffy combines donor management with free online donations, event ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns in one platform.
Zeffy gives you complete donor management plus fundraising tools at zero cost. While DonorPerfect and EveryAction charge $99-109/month plus transaction fees just for donor tracking, Zeffy includes CRM, online donations, events, and more with no monthly fees.
Yes. Unlike DonorPerfect's $99/month or EveryAction's $109/month plus card fees, Zeffy charges nothing. You get donor tracking, automated receipts, giving insights, and fundraising tools. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
