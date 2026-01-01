Donorfy and Virtuous help you track donors and manage campaigns, but they charge monthly fees that add up fast. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorfy VS Virtuous
💸
Donorfy charges monthly fees that grow with your donor list, and Virtuous adds card fees on top. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
🧩
Donorfy and Virtuous focus on donor data but need third-party tools for events and sales. Zeffy includes auctions, raffles, and ticketing at no extra cost.
⚡
Donorfy and Virtuous require technical setup and payment processor integrations. Zeffy works immediately with built-in payment processing and donor management.
Zeffy offers complete fundraising tools with zero fees, while donor management platforms charge monthly fees plus transaction costs. You get donation processing, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor tracking all in one place without paying extra for each feature or integration.
Donor management platforms charge monthly fees that scale with your database size, plus 2.9% transaction fees. Zeffy is completely free with optional donor contributions. Your supporters can choose to leave a voluntary donation to keep our platform running.
Yes, Zeffy combines donation processing, event management, raffles, auctions, and donor tracking in one platform. Unlike donor management software that requires separate payment processors and event tools, everything works together seamlessly at zero cost.
Zeffy tracks donor information, giving history, and communication preferences just like dedicated CRMs, but adds donation processing, events, and campaigns at zero cost. Donorfy and Virtuous charge monthly fees that grow with your database, then require separate tools for payments and events.
Donor management platforms charge monthly fees based on your contact count, plus transaction fees on every gift. Zeffy provides donor tracking, automated receipts, and giving reports completely free. Donors can choose to leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
