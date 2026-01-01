Donorfy and Veracross help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorfy VS Veracross
Donorfy charges monthly fees that scale with your database, and Veracross adds card fees on top of monthly costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
Donorfy and Veracross focus on donor tracking but lack auction, raffle, and ticketing tools. Zeffy includes all fundraising methods in one platform without extra integrations.
Donorfy and Veracross offer tiered support based on subscription level. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization at no cost.
Donorfy charges monthly fees that grow with your donor database, plus processing fees on donations. Zeffy gives you complete donor management with zero platform fees, so you keep 100% of donations while donors can optionally support Zeffy.
Zeffy provides the same donor tracking, relationship mapping, and giving history as paid platforms, but without monthly costs. You get detailed donor profiles and engagement tools while keeping every dollar for your mission.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Donorfy charges monthly fees that scale with your database size plus processing fees. You get the same donor tracking and relationship tools without the ongoing costs eating into your mission funds.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero-fee fundraising tools, while Veracross focuses on school management with limited nonprofit features. You get dedicated donation forms, peer-to-peer campaigns, and event ticketing without monthly fees or transaction costs.
Yes, Zeffy provides comprehensive donor management, email marketing, and donation processing with zero platform fees. Unlike Donorfy's scaling monthly costs, you keep 100% of donations while donors can optionally leave a voluntary contribution to support Zeffy.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
