Donorfy VS Tessitura

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor
Donor Tags / Segments
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms
Donorfy: Yes
Tessitura: Information not available

Pricing

Donorfy: N/A - Monthly fees scale with your database
Tessitura: $8,000+/month plus setup fees

Processing fees
Donorfy: 0% - No transaction fees charged by Donorfy; third-party gateways charge their own standard processing fees.
Tessitura: 0% - No transaction fees through Tessitura Merchant Services.

Platform fees
Donorfy: N/A - No separate platform fees - included in monthly subscription pricing.
Tessitura: N/A - $8,000+ per month (quote-based, included in monthly subscription)

Monthly fees
Donorfy: £39/month - Starting price for Starter plan; pricing varies by plan and constituent count.
Tessitura: $8,000+ per month - Quote-based; varies by organization size and annual revenue.

Value for money
Donorfy: N/A
Tessitura: 3.7

Features

Donorfy: No rating available – Donorfy requires manual setup for most features and charges fees on every donation.
Tessitura: 3.7/5 – Tessitura is built for large arts organizations; nonprofits often find it overly complex and training-heavy.

Donations
Donorfy: Donorfy handles donation processing and donor management but charges processing fees on every transaction
Tessitura: Tessitura handles donations but focuses primarily on arts organizations with complex ticketing needs rather than simple donation processing.

Ticketing
Donorfy: No built-in ticketing system - requires third-party integrations that add complexity and cost
Tessitura: Tessitura excels at ticketing for performing arts venues with complex seating charts, season subscriptions, and patron management.

Peer-to-Peer Fundraising
Donorfy: Limited peer-to-peer fundraising features compared to dedicated fundraising platforms
Tessitura: Tessitura doesn't support peer-to-peer fundraising. You'd need additional tools to run campaigns where supporters fundraise for you.

Auctions
Donorfy: No auction functionality available - would require separate auction software
Tessitura: Tessitura doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bidders and donations.

Raffles
Donorfy: No native raffle functionality - would need separate tools or manual workarounds
Tessitura: Tessitura doesn't include raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual processes to manage entries and winners.

Online store
Donorfy: No e-commerce capabilities - focuses solely on donor management and fundraising
Tessitura: Tessitura includes merchandise sales but it's built for arts venues selling tickets and merchandise, not general nonprofit stores.

Memberships
Donorfy: Donorfy offers basic membership tracking and renewal reminders, but requires manual setup for different membership tiers and benefits management.
Tessitura: Tessitura offers comprehensive membership management with tiered levels, renewal tracking, and member benefits administration. Built for arts organizations with complex membership structures and patron relationship needs.

Donor Management/CRM
Donorfy: Donorfy provides comprehensive donor profiles, gift tracking, and reporting with good customization options for donor segmentation and communication history.
Tessitura: Enterprise-level donor management designed for large arts institutions. Tracks complex patron relationships, giving history, and engagement across multiple touchpoints. Requires significant training and setup time.

Emails & Newsletter
Donorfy: Donorfy includes email marketing tools with basic templates and segmentation, but limited automation and requires technical knowledge to set up.
Tessitura: Basic email capabilities for patron communications and event announcements. Limited newsletter features compared to dedicated email marketing platforms. Requires technical setup for advanced campaigns.

Payment Processing
Donorfy: Donorfy integrates with third-party payment processors like Stripe and PayPal, but charges additional transaction fees on top of processor fees.
Tessitura: Donorfy integrates with third-party payment processors like Stripe and PayPal, but charges additional transaction fees on top of processor fees.

Payment methods

Donorfy: No payment processing - requires separate tools
Tessitura: Limited payments - needs third-party integrations

Credit Card Payments
Donorfy: Not supported - Donorfy focuses on donor management and CRM, not payment processing
Tessitura: Limited - Requires integration with third-party payment processors for credit card transactions

Apple Pay & Google Pay
Donorfy: Not supported - Donorfy focuses on donor management and CRM, not payment processing
Tessitura: Not supported - No native mobile wallet payment capabilities available

ACH / Bank Transfers
Donorfy: Not supported - Donorfy focuses on donor management and CRM, not payment processing
Tessitura: Not supported - Tessitura focuses on patron management for arts organizations, not payment processing

Tap to Pay App
Donorfy: Not supported - Donorfy focuses on donor management and CRM, not payment processing
Tessitura: Not supported - No mobile point-of-sale or tap-to-pay functionality included

Customer Support

Donorfy: N/A
Tessitura: 3.7/5

Unlimited Support
Donorfy: Donorfy offers limited support based on plan tier
Tessitura: Tessitura offers tiered support based on subscription level, not unlimited for all users

Phone Support / Office Hours
Donorfy: Donorfy provides phone support during standard business hours
Tessitura: Tessitura provides phone support during standard business hours for subscribers

Webinars
Donorfy: Donorfy offers regular training webinars and educational sessions for users
Tessitura: Tessitura offers specialized training webinars for arts organizations and cultural institutions

Help Center
Donorfy: Donorfy maintains a comprehensive help center with guides and FAQs
Tessitura: Tessitura maintains a comprehensive help center with documentation and user guides

Email
Donorfy: Donorfy provides live chat support during business hours
Tessitura: Tessitura provides live chat support during business hours for technical assistance

Nonprofit-Focused Support Team
Donorfy: Support access depends on plan tier with live chat and phone help during business hours
Tessitura: Built for arts organizations with tiered support based on subscription level     