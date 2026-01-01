Donorfy and ProDon help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorfy VS Pro Don
💸
Zeffy charges zero fees, so you keep 100% of donations while managing unlimited contacts without monthly subscription costs
🎟️
Zeffy includes built-in auctions, raffles, and ticketing so you can run complete fundraising campaigns without juggling multiple platforms
☎️
Zeffy provides unlimited phone and email support to all users, helping small teams get answers when they need them most
Zeffy combines donor management with complete fundraising tools and payment processing in one zero-fee platform. Traditional systems like Donorfy and ProDon only handle donor data, forcing you to pay for separate tools for events, auctions, and payment processing.
Zeffy eliminates monthly subscription fees and processing fees that eat into your donations. While Donorfy charges monthly fees that grow with your database and ProDon stacks subscription plus card fees, Zeffy keeps 100% of donations with optional donor contributions.
Zeffy gives you complete donor management plus payment processing with zero fees. While Donorfy charges monthly fees that scale with your database size and requires separate payment processors with transaction fees, Zeffy handles everything in one platform where donors can leave voluntary contributions to cover costs.
Zeffy offers donor management, fundraising tools, and payment processing all in one zero-fee platform. ProDon charges monthly subscription fees plus processing fees on every donation, while Zeffy lets you keep 100% of donations with optional donor contributions covering platform costs.
Yes. Zeffy includes donor management, online donations, event ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and payment processing in one platform. Unlike Donorfy, you won't need separate tools for events, auctions, or payment processing, saving you money and time managing multiple systems.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
