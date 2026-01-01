Donorfy and Planning Center help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorfy VS Planning Center
Donorfy and Planning Center charge monthly fees that scale with your database size. Zeffy gives you donor management plus zero-fee fundraising tools.
Donorfy and Planning Center require separate payment processors and auction software. Zeffy includes everything you need to raise funds effectively.
Donorfy and Planning Center focus on tracking gifts after they happen. Zeffy helps you actually collect donations with built-in payment processing.
Zeffy is 100% free with no monthly fees, transaction costs, or hidden charges. Unlike Donorfy's scaling monthly fees or Planning Center's limited nonprofit focus, Zeffy gives you complete fundraising tools without eating into your donations.
Yes! While donor management systems focus mainly on tracking, Zeffy lets you actually collect donations, sell tickets, run auctions, and manage memberships all in one place. No need for multiple expensive tools or integrations.
Zeffy offers unlimited support at no cost, while platforms like Donorfy limit support based on your plan tier. You get live chat, phone support, and training resources without paying monthly fees that drain your budget.
Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs. While Donorfy charges monthly fees that scale with your database size and Planning Center adds card fees on every gift, Zeffy lets you keep 100% of your donations.
Unlike donor management systems that only track gifts, Zeffy actually helps you raise money. You can collect donations, sell tickets, run auctions, and manage memberships all in one free platform instead of paying for multiple tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
