Donorfy and Little Green Light help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorfy VS Little Green Light
💯
Donorfy and Little Green Light charge monthly fees that grow with your donor list. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🎟️
Donorfy and Little Green Light only track donors but can't process donations, run raffles, or sell tickets. Zeffy handles all your fundraising in one platform.
🤝
Donorfy and Little Green Light limit support by plan tier and business hours. Zeffy offers unlimited support whenever you need help with your campaigns.
Zeffy gives you everything in one place with zero fees. While Donorfy and Little Green Light charge monthly fees plus payment processing costs, Zeffy handles donations, events, and donor management completely free. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Donorfy charges monthly fees that scale with your database size, while Little Green Light costs $45/month plus card fees per gift. Zeffy costs nothing. You keep 100% of every donation, with donors having the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Yes, Zeffy goes beyond basic donor tracking. While platforms like Donorfy and Little Green Light focus mainly on database management, Zeffy includes built-in payment processing, event ticketing, peer-to-peer fundraising, and online stores - all at zero cost to your organization.
Zeffy combines donor management with payment processing, event ticketing, and fundraising tools in one platform at zero cost. While Donorfy and Little Green Light focus only on tracking donors and charge monthly fees, Zeffy lets you manage relationships and collect donations without any platform costs.
Donorfy charges monthly fees that grow with your database, and Little Green Light costs $45/month plus processing fees. Zeffy gives you donor tracking, payment processing, and fundraising tools completely free. You keep every dollar raised, with donors able to leave a voluntary contribution.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
