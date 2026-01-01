Donorfy and Keela help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you can invest every dollar in your mission instead of software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorfy VS Keela
Donorfy and Keela charge monthly fees that scale with your database plus transaction fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so you keep every dollar donated.
Donorfy and Keela focus on donor management but lack auction, raffle, and ticketing tools. Zeffy includes everything you need to fundraise in one platform.
Donorfy and Keela offer tiered support based on your plan level. Zeffy provides unlimited support to every organization, regardless of size or budget.
Zeffy offers complete donor management with zero fees on donations, while Donorfy and Keela charge monthly fees plus transaction costs that eat into your fundraising. You keep 100% of every gift.
Unlike Donorfy's scaling monthly fees or Keela's 2.9% + 30¢ per transaction, Zeffy is completely free. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform, but it's optional.
Yes! While Donorfy and Keela focus only on donor tracking, Zeffy includes ticketing, online stores, auctions, raffles, and peer-to-peer fundraising - all with zero platform fees.
Zeffy tracks donors, gifts, and engagement just like Donorfy and Keela, but without monthly fees or transaction costs. While they charge for database size or processing, you keep every dollar donated.
Your donor management stays free forever with Zeffy, no matter how many supporters you add. Donorfy charges more as your database grows, and Keela takes 2.9% + 30¢ from every gift.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
