Donorfy and EveryAction help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation processing, and fundraising tools with zero fees — so you can focus on building relationships instead of managing costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorfy VS Every Action
💸
Donorfy and EveryAction charge processing fees on every donation plus monthly software costs. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission.
🧰
While Donorfy and EveryAction require separate tools for auctions, raffles, and ticketing, Zeffy includes everything you need for complete fundraising campaigns.
🚀
Donorfy starts at monthly fees that scale with contacts, EveryAction at $109/month. Zeffy lets you manage unlimited donors and start fundraising immediately at no cost.
Zeffy offers complete donor management with zero fees on all donations, while Donorfy charges monthly fees that scale with your database size plus transaction fees. You get the same donor tracking and reporting capabilities without the ongoing costs eating into your mission funds.
EveryAction starts at $109/month plus 2.9% + $0.30 per transaction, while Zeffy provides donor management, fundraising tools, and payment processing at zero cost. Small nonprofits save thousands annually while getting the same essential CRM features.
Yes, Zeffy combines donor management with built-in fundraising tools like donation forms, peer-to-peer campaigns, and event ticketing. Unlike Donorfy or EveryAction, you won't need separate payment processors or pay transaction fees on any donations raised.
Zeffy combines donor management with built-in payment processing at zero cost. Unlike Donorfy or EveryAction that charge monthly fees plus transaction costs, you track donors and process donations without any platform fees eating into your mission funds.
Donorfy charges monthly fees that grow with your database, while EveryAction starts at $109/month plus 2.9% + $0.30 per transaction. Zeffy eliminates these costs entirely, letting small nonprofits save thousands annually on donor management and payment processing.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice