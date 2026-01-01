Donorfy and DonorSnap help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorfy VS Donorsnap
💰
Donorfy and Donorsnap charge monthly fees that grow with your donor base. Zeffy is completely free, so you can invest every dollar in your mission.
🎟️
Donorfy and Donorsnap store donor data but can't process donations, run raffles, or sell tickets. Zeffy handles all your fundraising in one place.
🤝
Donorfy and Donorsnap limit support by business hours and plan tiers. Zeffy offers unlimited support whenever you need help.
Zeffy is the only platform that offers 100% free fundraising with zero fees on donations. While Donorfy and Donorsnap focus solely on donor data management, Zeffy combines donor management with complete fundraising tools - donations, events, memberships, and peer-to-peer campaigns - all in one place.
Zeffy is completely free with optional donor contributions. Donorfy charges monthly fees that increase with your database size, while Donorsnap charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per donation. With Zeffy, you keep 100% of every donation and never pay platform fees.
Yes. While Donorfy and Donorsnap require separate payment processors and additional tools for events or peer-to-peer campaigns, Zeffy includes everything: donor CRM, payment processing, event ticketing, auctions, memberships, and online stores - all integrated and fee-free.
Zeffy gives you complete donor management plus fundraising tools in one platform. While Donorfy and Donorsnap only track donor data, Zeffy lets you manage relationships and collect donations without any platform fees or transaction costs.
Donorfy charges monthly fees that grow with your database size, and Donorsnap adds 2.9% + $0.30 per donation on top of monthly costs. Zeffy provides donor CRM, payment processing, and fundraising tools completely free with optional donor contributions.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
