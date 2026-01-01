Donorfy and DonorPerfect help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorfy VS Donorperfect
💯
Donorfy and DonorPerfect charge $99+ monthly plus card fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so your donor stewardship budget stays with your cause.
🧰
Donorfy and DonorPerfect require separate software for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything in one platform built for nonprofits.
🤝
Donorfy and DonorPerfect limit support by plan tier and business hours. Zeffy offers unlimited help because donor relationships matter too much to wait.
Donorfy and DonorPerfect require separate software for auctions, ticketing, and online stores, creating data silos and extra work. Zeffy includes everything in one platform with zero fees, so you manage all fundraising activities without juggling multiple systems or paying multiple vendors.
You eliminate monthly subscription fees and transaction costs entirely. While Donorfy charges scaling monthly fees and DonorPerfect starts at $99/month plus processing fees, Zeffy costs nothing. Donors can leave voluntary contributions, but your organization keeps 100% of every donation.
Zeffy offers complete fundraising tools with zero fees, while donor management platforms charge monthly fees plus transaction costs. You get donation forms, event ticketing, auctions, and peer-to-peer campaigns in one platform without paying processing fees on every gift.
Donorfy charges monthly fees that scale with your database size, while DonorPerfect starts at $99/month plus card fees. Zeffy is completely free with donors having the option to leave a voluntary contribution, saving your nonprofit hundreds monthly.
Yes. While Donorfy and DonorPerfect focus on donor tracking, Zeffy includes built-in auction tools, event ticketing, online stores, and raffle management. You won't need separate software or manual data entry for different fundraising activities.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
