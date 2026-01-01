DonorDrive and Tiltify help you run peer-to-peer campaigns, but they charge platform fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you P2P fundraising tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donordrive VS Tiltify
DonorDrive and Tiltify take 5% plus card fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so your walkathon or gaming fundraiser keeps every dollar for your mission.
While DonorDrive and Tiltify limit support by plan tier, Zeffy provides unlimited email support and live training sessions for every organization at no extra cost.
DonorDrive and Tiltify only handle peer-to-peer campaigns. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and donor management so you can run year-round fundraising from one platform.
Zeffy charges zero platform fees, so 100% of donations reach your cause. Donordrive and Tiltify both take 5% platform cuts plus card processing fees, meaning less money for your mission. You also get complete fundraising tools beyond just P2P campaigns.
Zeffy offers unlimited support specifically for nonprofits through email, live chat, and help resources. Unlike gaming-focused platforms that limit support by plan tier, we provide dedicated assistance tailored to nonprofit fundraising needs at no extra cost.
Yes. While Donordrive and Tiltify focus mainly on P2P campaigns, Zeffy offers complete fundraising tools including event ticketing, auctions, raffles, online stores, memberships, and donor management. All with zero platform fees.
Zeffy charges zero platform fees, so every dollar donated goes directly to your nonprofit. Donordrive and Tiltify both charge 5% platform fees plus card processing fees, reducing your fundraising impact significantly.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not gaming. You get dedicated nonprofit support, complete fundraising tools beyond P2P campaigns, and features designed for your mission rather than gaming streams.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
