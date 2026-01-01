DonorDrive and RunSignup help you run peer-to-peer campaigns, but their fees can take a big bite out of what you raise. Zeffy gives you everything you need for P2P fundraising, event registration, and donor management with zero fees — so every dollar raised goes directly to your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donordrive VS Run Signup
💰
DonorDrive takes 5% plus card fees, RunSignup charges 4% plus fees. Zeffy charges zero fees, so your walk-a-thon or charity run keeps every dollar raised.
🧰
DonorDrive and RunSignup limit you to peer-to-peer campaigns. Zeffy handles auctions, raffles, memberships, and online stores in one place.
🧑💻
DonorDrive and RunSignup offer business-hours support only. Zeffy provides unlimited email support and live chat whenever you need help.
Zeffy offers 100% free peer-to-peer fundraising with no platform fees, while DonorDrive charges 5% plus card fees on every donation. Your nonprofit keeps every dollar raised, and donors can leave voluntary contributions to support Zeffy's mission.
Unlike RunSignup's 4% platform fee plus card fees, Zeffy charges zero platform fees for all fundraising tools. You get comprehensive nonprofit features like auctions, raffles, and donor management without paying extra for each donation received.
Zeffy provides unlimited support and all fundraising tools at zero cost, while competitors charge 4-5% platform fees. Small nonprofits can access enterprise-level features like CRM, email marketing, and event ticketing without budget constraints.
DonorDrive charges 5% plus card fees, while RunSignup takes 4% plus card fees on every donation. Zeffy charges zero platform fees, so your nonprofit keeps 100% of funds raised through peer-to-peer campaigns.
Yes, Zeffy gives small nonprofits access to enterprise-level tools like CRM, email marketing, auctions, and raffles at no cost. Unlike competitors that limit features by plan tier, every nonprofit gets full access regardless of size.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
