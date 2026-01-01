DonorDrive and Get Movin help you run peer-to-peer campaigns, but they charge platform fees and processing costs that reduce what you raise. Zeffy gives you everything you need to launch walkathons, fun runs, and fundraising challenges with zero fees — so every dollar goes directly to your cause.
Donordrive VS Get Movin Fundraising
DonorDrive takes 5% plus card fees, Get Movin takes 7.9% of every donation. Zeffy charges zero fees, so your walkathon or team challenge actually raises money for your mission.
DonorDrive and Get Movin limit you to basic P2P campaigns. Zeffy gives you auctions, raffles, ticketing, and online stores alongside peer-to-peer tools.
DonorDrive and Get Movin restrict support by plan tier and business hours. Zeffy provides unlimited email support and live help whenever your campaign needs it.
Zeffy offers 100% free peer-to-peer fundraising with no platform fees, while Donordrive takes 5% plus card fees and Get Movin charges 7.9% total fees. You keep every dollar raised for your mission instead of losing hundreds to platform costs.
Yes, Zeffy is an all-in-one platform offering peer-to-peer campaigns plus auctions, raffles, event ticketing, online stores, and donor management. You won't need multiple expensive tools like you would with limited P2P-only platforms.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, and comprehensive help resources at no cost. Unlike competitors who limit support by plan tier or business hours, you get full access to help whenever you need it.
With Zeffy, you keep 100% of donations raised through peer-to-peer campaigns. Donordrive takes 5% plus card fees, and Get Movin charges 7.9% total fees. On a $10,000 campaign, you'd lose $500-790 to fees with competitors but keep every dollar with Zeffy.
Zeffy grows with your nonprofit beyond P2P campaigns. When you're ready to add auctions, raffles, event ticketing, or online stores, they're already built in at no extra cost. Competitors force you to find and pay for separate tools as your fundraising needs expand.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
