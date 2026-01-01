DonorDrive and Funraisin help you run peer-to-peer campaigns, but they charge platform fees and processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you everything you need for P2P fundraising — supporter pages, team management, and donation processing — with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donordrive VS Funraisin
💰
DonorDrive takes 5% plus card fees, and Funraisin charges $120/month plus 5% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so your walk-a-thon or team challenge actually raises money for your mission.
🧰
DonorDrive and Funraisin focus only on peer-to-peer campaigns. Zeffy includes P2P plus donations, raffles, events, memberships, and donor management in one platform.
💬
DonorDrive and Funraisin limit support by plan tier with business-hours-only phone access. Zeffy provides unlimited email support and live chat for all users.
Zeffy is 100% free with no platform fees or monthly costs. While DonorDrive takes 5% plus card fees and Funraisin charges $120/month plus 5% fees, you keep every dollar raised. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
A nonprofit raising $10,000 through P2P campaigns would pay $500+ to DonorDrive and $1,940+ to Funraisin annually. With Zeffy, you pay nothing and keep 100% of donations. That's real money back to your mission where it belongs.
Zeffy offers 100% free P2P fundraising with no platform fees, while DonorDrive takes 5% plus card fees from every donation. You keep more money for your mission and get the same powerful campaign tools.
Unlike Funraisin's $120/month plus 5% fees, Zeffy is completely free with optional donor contributions. You get easier setup, unlimited support, and keep 100% of donations for your cause.
Yes! While DonorDrive and Funraisin focus only on P2P, Zeffy offers free ticketing, auctions, raffles, memberships, and online stores. One platform handles all your fundraising needs at zero cost.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
