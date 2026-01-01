DonorDock and Virtuous help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you can invest every dollar in your mission instead of software costs.
Donordock VS Virtuous
DonorDock charges $98/month plus card fees, while Virtuous adds monthly fees on top of 2.9% transaction costs. Zeffy charges zero fees on donations and memberships.
DonorDock and Virtuous focus on donor data but lack auction, raffle, and ticketing tools. Zeffy includes everything you need to fundraise in one platform.
DonorDock and Virtuous limit support by plan tier and business hours. Zeffy provides unlimited email support and live chat whenever you need help.
Zeffy offers complete donor management with zero fees on all donations. While DonorDock costs $98/month plus card fees and Virtuous charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per transaction, Zeffy keeps 100% of your donations in your mission. You get donor tracking, automated receipts, and detailed reporting without paying monthly subscriptions or losing money to processing fees.
Yes. Unlike DonorDock and Virtuous that focus only on donor management, Zeffy provides a complete fundraising platform. You can run auctions, sell raffle tickets, process memberships, host events with ticketing, and operate an online store - all with zero fees. This eliminates the need for multiple expensive tools that don't talk to each other.
Zeffy provides unlimited support at no extra cost, while DonorDock and Virtuous offer tiered support based on your plan level. Our team understands small nonprofits and provides hands-on help via live chat, email, and phone. You won't pay more for better support or get stuck with limited help when you need it most.
DonorDock charges $98/month plus card fees, while Virtuous adds monthly fees plus 2.9% + $0.30 per transaction. Zeffy operates with zero fees - no monthly costs, no transaction fees, no hidden charges. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, keeping 100% of intended donations for your mission.
Unlike DonorDock and Virtuous that only handle donor management, Zeffy combines donor tracking with complete fundraising tools. You get auctions, raffles, event ticketing, memberships, and online stores - all in one platform with zero fees. This eliminates juggling multiple expensive tools that don't connect to each other.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
