DonorDock and Tessitura help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donordock VS Tessitura
DonorDock and Tessitura charge fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
DonorDock lacks auctions and raffles. Tessitura misses peer-to-peer fundraising. Zeffy includes everything your nonprofit needs to raise funds.
DonorDock costs $98/month plus fees. Tessitura starts at $8,000/month. Zeffy is free to use with no monthly charges or setup costs.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while DonorDock charges $98/month plus 2.9% + 30¢ per transaction. You get the same donor tracking and reporting capabilities without the monthly costs eating into your budget.
Tessitura costs $8,000+ monthly and targets large arts organizations. Zeffy provides donor management, fundraising, and event tools designed for smaller nonprofits at zero cost, making professional fundraising accessible to teams of any size.
Yes. While DonorDock and Tessitura focus mainly on donor tracking, Zeffy combines donor management with donation forms, event ticketing, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns in one platform with no fees.
Zeffy operates on voluntary contributions from donors instead of charging nonprofits monthly fees. While DonorDock costs $98/month plus transaction fees and Tessitura starts at $8,000/month, Zeffy provides the same donor tracking and management tools at zero cost to your organization.
Zeffy gives you complete donor management without the hefty price tag. You get donor tracking, automated receipts, and detailed reporting that rivals expensive platforms, plus fundraising tools like donation forms and events that DonorDock and Tessitura charge extra for or don't offer.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
